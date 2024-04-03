Атака дронами на Татарстан: Україна не використовувала іноземну зброю для ударів по виробництву «Шахедів» та НПЗ

В ГУР заявили, що «цих подіях» зброя і засоби іноземного виробництва партнерів не використовуються.

Під час ударів дронами по виробництву «Шахедів» (у Єлабузі) та НПЗ «ТАНЕКО» (в Нижньокамську) у російському Татарстані не використовувалася зброя іноземного виробництва. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі «Радіо Свобода».

«Ми офіційно не будемо ані підтверджувати, ані спростовувати. Але бачимо, що гуркіт та бавовна на території держави-агресора продовжуються, продовжуються саме на військових об’єктах, які безпосередньо задіяні в геноцидній війні рф проти України. Можемо констатувати, що в цих подіях зброя і засоби іноземного виробництва наших партнерів не використовуються. Це факт», - зазначив він.

Андрій Юсов не уточнив, чим саме могли бути уражені об’єкти на території рф, які знаходяться на відстані понад 1000 кілометрів від України, однак зауважив, що українська галузь безпілотних літальних апаратів «розвивається дуже динамічно».

«Всі сучасні технології, які є у світі, вони застосовуються для того, щоб удосконалювати українські засоби ураження. І що стосується відстані, і що стосується автономності і точності. Так, над цим всім робота ведеться. І сучасні технології там застосовуються. Коли буде можливість, ми це все зможемо детальніше побачити й проговорити. Коли з’явилась можливість показати Magura V5, то, власне, світ побачив достатньо детально і зблизька. Поки що додаткова інформація на цю тему, скажімо, небажана з міркувань безпеки», - розповів Юсов.

Також у ГУР підтвердили, що на одному з уражених об'єктів в Татарстані було виробництво «зі складання «Шахедів» та «Гераней». Додається, що одна з будівель поруч із підприємством була уражена російською ППО.

«Цікавим моментом є те, що частина руйнувань інших сусідніх об’єктів була наслідком дії російської так званої протиповітряної оборони, протиракетної. Це не вперше. Намагаючись збивати якісь інші цілі, вони самі собі, як правило, найбільше і шкодять», - додав представник української розвідки.

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