Практика судів
  1. В Україні

Хто може отримувати житлову пільгу: роз’яснення ПФ

09:25, 4 квітня 2024
Скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого палива в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій.
Хто може отримувати житлову пільгу: роз’яснення ПФ
Фото: fakty.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд України нагадав, що право на житлову пільгу мають пенсіонери, які працювали за певними професіями в сільській місцевості. Про це повідомили у пресслужбі ПФ.

Скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію.

Зокрема, це:

- педагогічні працівники;

- медичні та фармацевтичні працівники;

- спеціалісти із захисту рослин;

- працівники музеїв, бібліотек;

- працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС, ВРП, Рада суддів і НАДС зможуть самостійно проводити спеціальну перевірку, передбачену законом про запобігання корупції – законопроект Кабміну

Кабмін зареєстрував законопроект, який пропонує організувати проведення спеціальної перевірки, передбаченої законами про запобігання корупції і про очищення влади, стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, щодо яких такі перевірки у цей період не проводилися.

Реформи процедур відбору прокурорів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності слід чекати в 2026 році – план Ukraine Facility

У 2026 році набере чинності законодавство, що забезпечить прозорий та заснований на заслугах відбір прокурорів на керівні посади – що передбачає план Ukraine Facility «гроші від ЄС в обмін на реформи».

На посади суддів апеляційних судів претендують 1 850 кандидатів – ВККС

ВККС завершила процедуру допуску кандидатів до участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів.

Кабмін вніс зміни до Порядку функціонування електронної системи закупівель і здійснення публічних закупівель під час війни

Уточнено порядок здійснення публічних закупівель товарів, робіт i послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

Подальше залишення в Україні пам’ятників Булгакову є пропагандою російської імперської політики – комісія Українського інституту національної пам’яті ухвалила висновок

В Українському інституті національної пам’яті заявили, що подальше використання імені Булгакова у назвах географічних об’єктів, перебування у публічному просторі встановлених на його честь пам’ятників є пропагандою російської імперської політики.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду