Хто може отримувати житлову пільгу: роз’яснення ПФ

Скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого палива в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій.

Фото: fakty.com.ua

Пенсійний фонд України нагадав, що право на житлову пільгу мають пенсіонери, які працювали за певними професіями в сільській місцевості. Про це повідомили у пресслужбі ПФ.

Скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію.

Зокрема, це:

- педагогічні працівники;

- медичні та фармацевтичні працівники;

- спеціалісти із захисту рослин;

- працівники музеїв, бібліотек;

- працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільг.

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