Новые возможности на основе искусственного интеллекта: Apple готовит большое обновление для Safari

Поисковик получит новый инструмент на основе искусственного интеллекта «Интеллектуальный поиск» и расширенные функции блокировки контента.

Apple готовит масштабное обновление для своего браузера Safari. Об этом сообщает AppleInsider.

Поисковик получит новый инструмент на основе искусственного интеллекта «Интеллектуальный поиск» и расширенные функции блокировки контента.

По информации, браузер будет называться Safari 18 и будет представлен в этом году вместе с операционными системами iOS 18 и macOS 15, которые будут анонсированы на ежегодной конференции WWDC 10 июня.

ШИ-инструмент, готовящийся в рамках обновления, не включается автоматически в тестовых сборках Safari 18, а требует ручной активации в меню управления страницами.

Источники предполагают, что после включения инструмент использует технологию искусственного интеллекта Apple на устройствах, в частности, модель Ajax.

Выбирая ключевые фразы, программное обеспечение LLM от Apple определяет предложения, которые дают объяснения или описывают структуру объектов в зависимости от текста, о котором идет речь. Повторяющиеся в тексте слова и ключевые предложения распознаются как темы текста.

Также пользователям потенциально предложат функцию «Веб-резинка», которая позволит удалять определенные части страниц по своему усмотрению: баннерную рекламу, изображение, текст или даже целые разделы страниц.

Утверждается, что это удаление будет сохраняться после завершения рабочей сессии пользователя. При посещении страницы с ранее удалённым содержимым Safari сообщит, что страница была модифицирована с учетом желаемых изменений. Браузер также позволит пользователю отменить изменения и вернуть страницу в исходное состояние.

Кроме того, пользователям Safari также предложат настройки интерфейса браузера. Обновление позволит переместить ключевые инструменты в одно место.

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