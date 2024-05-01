В парламенте Грузии произошла драка из-за закона об «иноагентах»: видео

В парламенте Грузии произошла очередная стычка перед рассмотрением скандального законопроекта об «иноагентах». Об этом сообщает NewsGeorgia и Tbilisi life в своих каналах в Telegram.
По информации из источников, в парламенте Грузии было прервано обсуждение законопроекта об иноагентах из-за массовых столкновений между депутатами от правящей партии и оппозиции.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили повторно выключал микрофоны оппозиционных депутатов, что вызвало еще большее напряжение в зале.
Кроме того, с заседания были исключены депутат от партии «LELO» Саломе Самадашвили и лидер партии «Право и справедливость» Тако Чарквиани.
Отмечается, что проект закона состоит всего из 11 статей, однако на вчерашнем заседании, 30 апреля, удалось рассмотреть только три из них, что свидетельствует о значительной напряженности в парламентских дебатах.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в США обеспокоены намерениями грузинского парламента принять закон об иноагентах, а в ЕС ждут от Грузии проверки добропорядочности Высшего совета юстиции.
Грузинский парламент принял в первом чтении закон об иностранном влиянии, который ассоциируют с российским законодательством.
Источник видео: NewsGeorgia
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