В Грузии приняли закон об иноагентах на фоне протестов

Грузинский парламент принял закон об иностранном влиянии, который ассоциируют с российским законодательством.

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Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", спровоцировав волну возмущения среди международных партнеров страны и критику со стороны оппозиции. За документ проголосовали 83 депутата, но представители оппозиции игнорировали голосование. Законопроект вызывает ассоциации с российским законодательством об "иностранных агентах", хотя власти Грузии уверяют, что в нем нет ничего общего с российскими законами. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Согласно тексту законопроекта, организации, пропагандирующие интересы иностранных сил, включают непредпринимательские юридические лица, СМИ, владельцы которых получили более 20% доходов от "иностранных сил", а также языковые агентства. Несвоевременная подача финансовой отчетности может привести к значительным штрафам, от 25 000 до 20 000 грузинских ларов.

Документ является ответом на прошлогодние протесты, вспыхнувшие в стране после подобной попытки принятия закона, который был отозван из-за острого протеста общественности.

Ранее "Судебно-юридическая газета" писала, что в США обеспокоены намерениями грузинского парламента принять закон об иноагентах, а в ЕС ждут от Грузии проверки добропорядочности Высшего совета юстиции.

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