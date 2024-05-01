Нові можливості на основі штучного інтелекту: Apple готує велике оновлення для Safari

Пошуковик отримає новий інструмент на основі штучного інтелекту «Інтелектуальний пошук» та розширені функції блокування контенту.

Компанія Apple готує масштабне оновлення для свого браузера Safari. Про це повідомляє AppleInsider.

Пошуковик отримає новий інструмент на основі штучного інтелекту «Інтелектуальний пошук» та розширені функції блокування контенту.

За інформацією, браузер матиме назву Safari 18 та буде представлений цього року разом з операційними системами iOS 18 і macOS 15, які мають бути анонсовані на щорічній конференції WWDC 10 червня.

ШІ-інструмент, який готують в межах оновлення, не вмикається автоматично в тестових збірках Safari 18, а потребує ручної активації в меню керування сторінками.

Джерела припускають, що після ввімкнення інструмент використовує технологію штучного інтелекту Apple на пристроях, зокрема модель Ajax.

Вибираючи ключові фрази, програмне забезпечення LLM від Apple визначає речення, які надають пояснення або описують структуру об’єктів, залежно від тексту, про який йдеться. Слова, які повторюються в тексті, та ключові речення розпізнаються як теми тексту.

Також користувачам потенційно запропонують функцію «Веб-гумка», яка дасть змогу видаляти певні частини сторінок на свій розсуд: банерну рекламу, зображення, текст або навіть цілі розділи сторінок.

Стверджується, що це видалення зберігатиметься після завершення робочої сесії користувача. При відвідуванні сторінки з раніше видаленим вмістом Safari повідомить, що сторінка була модифікована з урахуванням бажаних змін. Браузер також надасть користувачеві можливість скасувати зміни та повернути сторінку до початкового стану.

Із-поміж іншого користувачам Safari також мають запропонувати налаштування інтерфейсу браузера. Оновлення дозволить перемістить ключові інструменти в одне місце.

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