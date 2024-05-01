Четверо молодиків «по-дружньому» прийшли до підприємця та побили його за криптовалюту на $28 тисяч

Судитимуть трьох учасників злочинної групи, які користуючись товариськими відносинами з потерпілим, з побоями вимагали перерахувати криптовалюту.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Судитимуть трьох чоловіків, які жорстоко побили та калічили підприємця вимагаючи криптовалюту. Зловмисники змусили потерпілого перерахувати їм криптовалюту на 28 тисяч доларів США. Крім того, одного з фігурантів також будуть судити за зберігання боєприпасів. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За обвинувальним актом, який скеровано до суду Київською міською прокуратурою, до складу злочинної групи входили четверо мешканців Черкас, у віці від 21 до 25 років. Вони скористалися довірою потерпілого, здійснюючи напад на його будинок.

Чоловіка побили та залякали, вимагаючи перерахувати криптовалюту на їхні рахунки. Внаслідок нападу, потерпілий отримав серйозні травми, зокрема, один з нападників зламав йому ногу, а інший намагався виколоти око та відрізати фаланги пальців на руках.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду стосовно трьох зловмисників, четвертий перебуває у розшуку. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

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