Четверо парней «по-дружески» пришли к предпринимателю и избили его за криптовалюту на $28 тысяч

Будут судить трех участников преступной группы, которые пользуясь дружескими отношениями с потерпевшим, с побоями требовали перечислить криптовалюту.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Будут судить трех мужчин, которые жестоко избили и калечили предпринимателя требуя криптовалюту. Злоумышленники заставили потерпевшего перечислить им криптовалюту на 28 тысяч долларов США. Кроме того, одного из фигурантов также будут судить за хранение боеприпасов. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По обвинительному акту, который направлен в суд Киевской городской прокуратурой, в состав преступной группы входили четверо жителей Черкасс, в возрасте от 21 до 25 лет. Они воспользовались доверием потерпевшего, совершая нападение на его дом.

Мужчину избили и запугали, требуя перечислить криптовалюту на их счета. В результате нападения, потерпевший получил серьезные травмы, в частности, один из нападавших сломал ему ногу, а другой пытался выколоть глаз и отрезать фаланги пальцев на руках.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд в отношении трех злоумышленников, четвертый находится в розыске. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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