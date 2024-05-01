У судьи во время следственных действий детективы НАБУ изъяли телефон, хотя определение следственного судьи этого не предусматривало

В неприятную ситуацию попала судья Северного апелляционного хозяйственного суда Людмила Кропивная.

Судья Северного апелляционного хозяйственного суда Людмила Крапивная сообщила в Высший совет правосудия о нарушении ее прав детективами НАБУ во время проведения следственных действий.

Как рассказала судья, на днях в ее домовладении детективы Национального антикоррупционного бюро проводили следственные действия – осмотр.

Во время осмотра одним из детективов НАБУ было выдвинуто дополнительное требование – предоставить для осмотра личный мобильный телефон и планшет судьи Людмилы Кропивной.

Судья не стала спорить с детективом НАБУ и предоставила телефон и планшет для осмотра, что и было зафиксировано сотрудниками Бюро на видеокамеру. Также под видеозапись представители Бюро сообщили, что не намерены изымать телефон и планшет судьи.

Однако, после окончания процедуры осмотра, детектив НАБУ отказался возвращать судье телефон и планшет и сообщил, что изымает их.

Судья отметила, что определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда не содержало разрешения на изъятие у судьи каких-либо вещей, в частности, мобильного телефона. Впрочем, детективы НАБУ, как говорится в сообщении судьи, фактически проигнорировали протест Людмилы Кропивной.

Также Людмила Крапивна сообщила, что решение об изъятии телефона и планшета, детектив НАБУ принял после продолжительных переговоров с неизвестным абонентом по телефону.

То есть, если сначала детектив сообщил судье под запись, что будет осуществлен только осмотр мобильного телефона и планшета судьи, то в дальнейшем, переговорив с кем-то по телефону, он изменил свою позицию и фактически проигнорировал определение следственного судьи ВАКС.

Людмила Крапивная также добавила, что хотя определение следственного судьи ВАКС и не предоставляло НАБУ права на изъятие имущества и проведение обыска в домовладении судьи, вместе с тем осмотр, который проводили детективы, постепенно перерос в обыск и изъятие личного имущества судьи.

«Хочу отметить, что детективу на его мобильный телефон постоянно звонили, а из разговора было понятно, что на него оказывается давление и отдаются приказы, среди которых и об изъятии принадлежащих мне вещей», - сообщила Людмила Кропивная.

По мнению судьи, действия представителей НАБУ – это не что иное, как давление на суд и вмешательство в профессиональную деятельность Людмилы Кропивной.

«Считаю, что действия детектива НАБУ были незаконными и направлены на препятствование в осуществлении мной профессиональной деятельности», - добавила Людмила Кропивная и попросила Высший совет правосудия и Генерального прокурора дать свою оценку действиям представителей НАБУ.

Отметим, что в 2024 году участились жалобы судей на некорректные, по их мнению, действия представителей правоохранительных ведомств. Как сообщала «Судебно-юридическая газета», с сообщениями о прямом давлении со стороны областной прокуратуры в ВСП обратились коллективы судей Кировского райсуда города Кировограда и Кропивницкого апелляционного суда. А судья Южноукраинского городского суда Николаевской области на днях пожаловался на публичное преследование его со стороны руководства местной полиции.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.