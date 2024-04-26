Суддя поскаржився на поліцейських, які переслідували його та морально тероризували

Суддя вважає, що поліцейські виконують «замовлення», яке отримали від свого керівництва.

Суддя Олександр Савін, джерело фото - Южноукраїнський міський суд

Виконуючий обов’язки голови Южноукраїнського міського суду Миколаївської області Олександр Савін повідомив у Вищу раду правосуддя про переслідування та психологічний тиск з боку місцевих поліцейських.

Так, суддя повідомив, що близько 17:00 19 квітня автомобіль, яким керував Олександр Савін, був зупинений патрульними поліцейськими.

Поліцейські повідомили судді, що в них виникла підозра, що водій автомобіля міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

Патрульні запропонували судді пройти перевірку на стан сп’яніння за допомогою приладу Drager. У відповідь суддя запропонував поліцейським негайно у їхньому супроводі проїхати до лікарні для належного медичного огляду.

Реакція поліцейських на пропозицію судді була досить цікавою – вони погодилися з пропозицією Олександра Савіна, однак запропонували судді проїхати не в найближчу лікарню, яка знаходилася в 1,5 км від місця зупинки автомобіля судді, а в лікарні інших населених пунктів, які знаходяться за 40-50 км від місця зупинки автомобіля судді.

Чому поліцейські не хочуть їхати до найближчої лікарні, а хочуть їхати лише в інші населені пункти, патрульні не пояснили. Разом з тим, як зазначив Олександр Савін, вони повідомили, що у них є відповідна вказівка від їх керівника.

Також патрульні зазначили, що їх начальник вже виїхав на місце зупинки автомобіля судді, відтак Олександру Савіну необхідно чекати прибуття начальника поліцейських.

У відповідь суддя зазначив, що нікого чекати він не буде, а патрульні фактично ігнорують вимогу Олександра Савіна здійснити супровід до лікарні для медичного огляду на стан сп’яніння.

Після цього Олександр Савін сів в свій автомобіль та поїхав додому.

Однак патрульні поліцейські (одразу 2 екіпажі) почали переслідувати автомобіль судді, зупинили його та знов почали вимагати, щоб Олександр Савін дочекався їх керівника. Втім, для чого на місці інциденту з в. о. голови суду потрібен начальник поліцейських, патрульні не повідомили.

Як повідомив Олександр Савін, він ще раз зазначив поліцейським, що нікого чекати не буде, оскільки поліцейські ігнорують його вимоги щодо огляду у лікарні, після чого знов сів за кермо власного автомобіля і поїхав додому.

На цей раз патрульні поліцейські вже не стали переслідувати автомобіль судді.

Як виявилося, одразу два екіпажі патрульних поліцейських вже чекали суддю біля його домоволодіння. До будинку, де проживав Олександр Савін, нарешті приїхав і начальник поліцейських.

Суддя звернув увагу, що до його домоволодіння також приїхав і автомобіль, з якого вийшли двоє громадян, один з яких раніше був засуджений Олександром Савіним за вчинення кримінального правопорушення.

Вказані громадяни спочатку спілкувалися з начальником поліцейських, а потім почали здійснювати зйомку домоволодіння судді на відеокамеру. У подальшому, як повідомив Олександр Савін, відеозапис, з відповідними коментарями, було оприлюднено у соціальних мережах.

Олександр Савін додав, що поліцейські перебували біля його домоволодіння майже до 02:00, фактично не маючи для цього ніяких підстав.

Також суддя зазначив, що за підсумками подій 19 квітня, протокол про можливе вчинення ним адміністративного правопорушення, так і не було складено поліцією.

На думку судді, насправді має місце замовне переслідування судді особами, які є сторонами у провадженнях, які перебували або досі перебувають на розгляді Южноукраїнського міського суду. Олександр Савін додав, що низка кримінальних справ, які мають суспільний резонанс, перебувають конкретно в його провадженні.

Суддя зазначив, що в діях поліцейських, їх керівника, представників громадськості вбачаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 182 (порушення недоторканості приватного життя), ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу.

Зазначимо, що Олександр Савін вже неодноразово потрапляв у поле зору громадських активістів та ЗМІ Миколаївської області. Наприклад, влітку минулого року вони звинувачували суддю у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Разом з тим, конкретної інформації щодо порушення суддею вимог законодавства та норм суддівської етики у публікаціях, як правило, не наводилося.

Нагадаємо, що у квітні з повідомленням на тиск з боку обласної прокуратури у ВРП звернулися збори суддів Кропивницького апеляційного суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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