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У Раді розповіли, для чого потрібен Реєстр постраждалих осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок війни

20:47, 25 квітня 2024
Реєстр постраждалих осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок війни хочуть створити з метою надання допомоги та компенсацій.
У Раді розповіли, для чого потрібен Реєстр постраждалих осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок війни
Фото: informator.ua
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 25 квітня ухвалила за основу законопроект Кабміну 10256, який передбачає ведення обліку осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії рф проти України.

За словами члена Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Павла Фролова, прийнятий законопроект 10256 передбачає створення реєстру, який буде обліковувати українців, що постраждали від російської агресії, з метою надання допомоги та компенсацій.

За його словами, Реєстр буде повністю синхронізований з Міжнародним реєстром збитків, що дозволить уточнювати дані та спростить процес надання допомоги.

Також він додав, що на початковому етапі реєстр буде включати тих, хто постраждав від 2014 року, з подальшим розширенням його обсягів.

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