В Раде рассказали, для чего нужен Реестр пострадавших, жизни и здоровью которых нанесен ущерб в результате войны

Реестр пострадавших лиц, жизни и здоровью которых нанесен ущерб в результате войны, хотят создать с целью оказания помощи и компенсаций.

Фото: informator.ua

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 25 апреля приняла за основу законопроект Кабмина 10256, предусматривающий ведение учета лиц, жизни и здоровью которых нанесен ущерб вследствие вооруженной агрессии рф против Украины.

По словам члена Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Павла Фролова, принятый законопроект 10256 предусматривает создание реестра, который будет учитывать украинцев, пострадавших от российской агрессии, с целью оказания помощи и компенсаций.

По его словам, Реестр будет полностью синхронизирован с Международным реестром убытков, что позволит уточнять данные и упростит процесс оказания помощи.

Также он добавил, что на начальном этапе реестр будет включать пострадавших с 2014 года с дальнейшим расширением его объемов.

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