В Раде заявили, что из-за войны большую часть законодательства нужно обновить

В парламенте считают, что необходимо обновить подходы к тому, как будет определяться политика и будет работать.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко считает, что большая часть законодательства должна быть обновлена. Об этом она сказала в комментарии телеканалу «Рада».

Она отметила, что большинство законодательства и ветеранского, и социального, и экономических законов должны быть обновлены с реальностью того, что полномасштабная война будет иметь серьезные последствия на следующие 10-20 лет.

По ее словам, это обновление подходов к тому, как будет определяться политика и будет работать, а происходит она будет на уровне Министерства социальной политики и ее органов власти.

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