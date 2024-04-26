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Работников смогут увольнять за несообщение о родственниках, оставшихся на временно оккупированной территории – Рада приняла закон

09:30, 26 апреля 2024
Верховная Рада приняла закон, по которому основанием для увольнения может быть то, что работник не сообщил работодателю о родственниках или других близких лицах, находящихся на временно оккупированной территории.
Работников смогут увольнять за несообщение о родственниках, оставшихся на временно оккупированной территории – Рада приняла закон
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У работодателей появится новое основание для увольнения работников – несообщение работниками работодателю информации об имеющихся у них связях с физическими лицами, которые находятся на временно оккупированной территории Украины. Так, народные депутаты Украины проголосовали в целом как закон законопроекта 7731 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины об установлении дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и некоторых других вопросов. Законопроект был зарегистрирован еще в 2022 году группой народных депутатов от фракции «Слуга народа».

Этим законом ч. 1 ст. 40 КЗоТ дополнена новыми основаниями расторжения трудового договора работодателем. Кроме вступления в законную силу приговора суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, основанием для увольнения также будет невыполнение работником правил поведения на предприятии, в учреждении, организации в части положений, предусмотренных ч. .2 статьи 142 КЗоТ.

В свою очередь, в новой редакции статьи 142 КЗоТ определят, что составной частью правил внутреннего трудового распорядка могут быть правила поведения на предприятии, в учреждении, организации, содержащие положения, в частности:

  • предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины;
  • обязательства работников о неразглашении информации с ограниченным доступом, в частности информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также об условиях работы с конфиденциальной информацией.

Установление правил поведения на предприятиях, учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или объектах или операторах критической инфраструктуры является обязательным.

Вместе с тем, как отмечают в ГЮУ ВР, отсутствие законодательно установленного порядка привлечения работника к дисциплинарной ответственности за совершение указанного в проекте правонарушения, а также полномочий у работодателя для проведения надлежащего расследования не соответствует предписаниям ч. 2 статьи 19 Конституции Украины, а может привести к неограниченности трактовки этой нормы в правоприменительной практике и нарушение прав работников.

Законом также предусмотрено дополнение ч.1 статьи 46 Кодекса новым основанием для отстранения работника от работы работодателем, а именно: «Проведение служебной проверки работодателем, отнесенным к перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/ или объектов или операторов критической инфраструктуры».

Однако, как отмечают в ГЮУ ВР, КЗоТ не содержит определения термина «служебная проверка», а в проекте не указаны конкретные вопросы, проверка работодателем по которым может проводиться и иметь следствием отстранения работника от работы.

Автор: Наталья Мамченко

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