Какие страны ЕС позволят украинским мужчинам призывного возраста остаться, а какие – нет: список

Стало известно, какие страны ЕС могут разрешить украинским мужчинам остаться с недействительным паспортом, а какие могут вернуть их в Украину.

Фото: tsn.ua

Как известно, ряд украинских консульств приостановили выдачу документов для украинцев призывного возраста.

Позже сразу несколько стран ЕС высказались по поводу консульских ограничений для украинских мужчин. В Германии заявили, что готовы разрешить украинцам остаться, а в Польше и Литве готовы посодействовать их возвращению.

Германия

Украинцы, получающие или продлевающие в Германии временный вид на жительство, не обязательно должны иметь для этого действующий паспорт. Об этом заявил представитель берлинского Сената.

Отмечается, что все вопросы пребывания иностранцев в Германии принадлежат к компетенции именно земельной власти.

Право на пребывание в стране и все связанные с этим возможности, подчеркивает представитель Сената, остаются в силе независимо от решения МИД Украины.

Кроме того, в правительстве Берлина рассказали, что если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта, то местное управление по делам иностранцев может выдать ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт.

Но это будет делаться только в исключительных случаях – если гражданин докажет наличие для поездки веских причин.

Польша

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности своей страны помочь Украине в возвращении граждан мужского пола призывного возраста и поддержке войны против россии.

По его словам, Польша ранее уже высказывала предложение помочь Украине, в частности, в возвращении тех, кто подлежит военной службе, в свою страну для выполнения гражданских обязанностей.

"Думаю, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий нам приходится прилагать, чтобы помочь Украине", - подчеркнул министр, отметив, что вопрос помощи Украине остается открытым.

Также он добавил, что военнообязанные мужчины из Украины не продлят право на пребывание в Польше без паспорта.

Литва

В свою очередь в Литве также допустили помощь Украине в возвращении мужчин призывного возраста.

По словам министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса, сначала страна дождется, как эта процедура будет проводиться в Польше.

«Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину – этого не будет. Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах – это варианты, которые я слышу и от польской стороны. Поэтому давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы», – отметил министр.

Также он добавил, что сейчас трудно оценить точное количество находящихся в Литве мужчин-украинцев призывного возраста.

Другие страны

На данный момент официальные заявления прозвучали лишь от трех стран:

Венгрия - власти страны категорически против экстрадиции мужчин из Украины.

Австрия - в сентябре 2023 года МИД страны заявило, что не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста.

Чехия - в январе 2024 года министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сказал, что страна не имеет правовых механизмов для отправки военнообязанных мужчин-беженцев обратно в Украину.

Напомним, Министерство иностранных дел объяснило основания для выдачи доверенности на приостановление совершения консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Напомним, соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Как отметили в МИД, временно не будут приниматься только новые заявления, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу закона об усилении мобилизации 18 мая. «Мы стремимся уберечь граждан от ситуаций, когда заказанная услуга не сможет быть в конечном итоге предоставлена», - пояснили в МИД.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.

Добавим, представители Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе заявили, что не им комментировать решение украинского правительства.

Ранее сообщалось, что Кабмин запретил пересылать паспорта за границу мужчинам 18-60 лет за определенными исключениями.

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