Украинцы в Германии могут оставаться с недействительным паспортом

Гражданам Украины, получающим в Германии временный вид на жительство, не обязательно иметь для этого действующий паспорт, — DW.

Украинцы, получающие или продлевающие в Германии временный вид на жительство, не обязательно должны иметь для этого действующий паспорт. Об этом заявил представитель берлинского Сената в ответе на запрос DW.

Отмечается, что все вопросы пребывания иностранцев в Германии принадлежат к компетенции именно земельной власти.

Право на пребывание в стране и все связанные с этим возможности, подчеркивает представитель Сената, остаются в силе независимо от решения МИД Украины.

Кроме того, в правительстве Берлина рассказали, что если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта, то местное управление по делам иностранцев может выдать ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт.

Но это будет делаться только в исключительных случаях – если гражданин докажет наличие для поездки веских причин.

Напомним, ряд украинских консульств приостановили выдачу документов для украинцев призывного возраста.

Министерство иностранных дел объяснило основания для выдачи доверенности на приостановление совершения консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Напомним, соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Как отметили в МИД, временно не будут приниматься только новые заявления, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу закона об усилении мобилизации 18 мая.

Как известно, в Польше заявили о готовности помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста и поддержке войны против россии.

В свою очередь в Литве также допустили помощь Украине в возвращении мужчин призывного возраста.

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