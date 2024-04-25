Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Украинцы в Германии могут оставаться с недействительным паспортом

17:00, 25 апреля 2024
Гражданам Украины, получающим в Германии временный вид на жительство, не обязательно иметь для этого действующий паспорт, — DW.
Украинцы в Германии могут оставаться с недействительным паспортом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, получающие или продлевающие в Германии временный вид на жительство, не обязательно должны иметь для этого действующий паспорт. Об этом заявил представитель берлинского Сената в ответе на запрос DW.

Отмечается, что все вопросы пребывания иностранцев в Германии принадлежат к компетенции именно земельной власти.

Право на пребывание в стране и все связанные с этим возможности, подчеркивает представитель Сената, остаются в силе независимо от решения МИД Украины.

Кроме того, в правительстве Берлина рассказали, что если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта, то местное управление по делам иностранцев может выдать ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт.

Но это будет делаться только в исключительных случаях – если гражданин докажет наличие для поездки веских причин.

Напомним, ряд украинских консульств приостановили выдачу документов для украинцев призывного возраста.

Министерство иностранных дел объяснило основания для выдачи доверенности на приостановление совершения консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Напомним, соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Как отметили в МИД, временно не будут приниматься только новые заявления, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу закона об усилении мобилизации 18 мая. 

Как известно, в Польше заявили о готовности помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста и поддержке войны против россии.

В свою очередь в Литве также допустили помощь Украине в возвращении мужчин призывного возраста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидатам на должности судей апелляционных судов до 1 мая необходимо подать декларацию родственных связей и декларацию добропорядочности

Декларации необходимо подать за 2019-2023 годы.

Верховная Рада упростила возобновление выплаты пенсий для крымчан и решила вопрос учета страхового стажа, полученного за границей

Для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение по пенсионному обеспечению.

Украинские пенсионеры за границей должны будут раз в год проходить физическую идентификацию – Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада расширила основания для прекращения выплаты пенсии и предусмотрела обязанность пенсионеров за границей проходить физическую идентификацию.

НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели – Андрей Пышный

Эти шаги будут согласовываться со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Получение паспортов мужчинами призывного возраста за границей – какие выводы можно сделать из заявлений МИД и постановления Кабмина

Как следует из заявлений МИД и постановления Кабмина, ограничения на консульские услуги для мужчин 18-60 лет будут действовать, однако у некоторых есть шанс получить паспорт путем пересылки за границу.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва