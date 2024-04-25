Польша готова помочь вернуть в Украину мужчин призывного возраста, – министр

Министр обороны Польши заявил о возможности «любой поддержки»: в возвращении мужчин и в поддержке Украины в войне.

Источник фото: censor.net

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности своей страны помочь Украине в возвращении граждан мужского пола призывного возраста и поддержке войны против россии. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Польша ранее уже высказывала предложение помочь Украине, в частности, в возвращении тех, кто подлежит военной службе, в свою страну для выполнения гражданских обязанностей.

"Думаю, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий нам приходится прилагать, чтобы помочь Украине", - подчеркнул министр, отметив, что вопрос помощи Украине остается открытым.

Напомним, Кабмин запретил пересылать паспорта за границу мужчинам 18-60 лет. Теперь они смогут продлить срок действия паспортов или получить новые только внутри страны.

Польша предоставила статус временной защиты 950 тысячам украинцев, что является вторым по величине показателем после Германии. "Возможна любая поддержка", - подчеркнул Косиняк-Камыш, предоставляя неопределенность в ответе относительно формы поддержки, которую Польша может предложить в случае обращения Киева за помощью в возвращении домой тех, кто имеет риск потерять право на пребывание в Польше.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.