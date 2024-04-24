Джо Байден подписал закон о потенциальном запрете TikTok в США: что известно

Соцсеть TikTok запретят в США, если китайская компания ByteDance не продаст свою долю.

Президент США Джо Байден подписал закон о потенциальном запрещении соцсети TikTok в Штатах, если китайская компания ByteDance не продаст свою долю. Об этом сообщает CNN.

Закон не приведет к немедленной блокировке TikTok, поскольку ByteDance будет 270 дней, чтобы продать TikTok западной компании. Если же он не захочет или не сможет этого сделать, сервис запретят на всей территории США.

Конечный срок для продажи 19 января 2025, однако Джо Байден может продлить его еще на 90 дней, если он определит, что компания достигла прогресса на пути к продаже.

В свою очередь гендиректор TikTok Шоу Чу заявил, что будет оспаривать решение. По его словам, запрет TikTok отразится на 170 миллионах американцев.

Законодатели утверждают, что соцсеть представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может заставлять ByteDance передавать данные американских пользователей.

Ранее мы писали, что Палата представителей США проголосовала за запрет TikTok в США.

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