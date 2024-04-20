Палата представників США проголосувала за заборону TikTok у США

Китайська материнська компанія TikTok, ByteDance, матиме 9 місяців на продаж соцмережі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Палата представників США прийняла законопроєкт, що передбачає заборону TikTok у країні, якщо його власник, китайська компанія ByteDance, не продасть застосунок. Про це повідомляє «Голос Америки».

«За» проголосували 360 членів Палати представників, проти висловилися 58.

Якщо закон набере чинності, компанії ByteDance буде виділено дев'ять місяців на продаж соціальної мережі TikTok. У протилежному випадку, застосунок буде заборонено в американських магазинах додатків.

Зараз законопроєкт очікує на розгляд Сенату США, а після його затвердження його має підписати президент країни Джо Байден.

Крім того, Палата представників США схвалила законопроект про допомогу Україні на понад $60 млрд.

А також Палата представників США проголосувала за законопроєкт, який передбачає використання заморожених російських активів на користь України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.