Палата представителей США проголосовала за запрет TikTok в США

Китайская материнская компания TikTok, ByteDance, будет иметь 9 месяцев на продажу соцсети.

Палата представителей США приняла законопроект, предусматривающий запрет TikTok в стране, если его владелец, китайская компания ByteDance, не продаст приложение. Об этом сообщает «Голос Америки».

"За" проголосовали 360 членов Палаты представителей, против высказались 58.

Если закон вступит в силу, компании ByteDance будет выделено девять месяцев на продажу социальной сети TikTok. В противном случае, приложение будет запрещено в американских магазинах приложений.

Сейчас законопроект ожидает рассмотрения Сената США, а после его утверждения его должен подписать президент страны Джо Байден.

Кроме того, Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине на более чем $60 млрд.

А также Палата представителей США проголосовала за законопроект, который предусматривает использование замороженных российских активов в пользу Украины.

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