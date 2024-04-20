Украина сможет получить до $8 млрд из замороженных российских активов: Палата представителей США одобрила законопроект

Законопроект ожидает одобрения в Верхней палате Конгресса.

Палата представителей США проголосовала за законопроект, который предусматривает использование замороженных российских активов в пользу Украины. Сейчас этот законопроект ожидает одобрения в Верхней палате Конгресса - Сенате. Об этом сообщает "Голос Америки".

Подписанный в США закон о REPO, среди прочего, предоставляет президенту США возможность передавать Украине арестованные российские активы. По сведениям, только 4-5 миллиардов долларов США из 300 миллиардов долларов США конфискованных активов подпадают под юрисдикцию Соединенных Штатов. Большинство этих замороженных активов в странах Европы.

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова отметила, что согласно этому закону, президент США должен предоставить Конгрессу отчет не позднее, чем через 90 дней после принятия, в котором будут указаны все физические и юридические лица, в отношении которых были применены санкции Европейским Союзом и Великобританией.

Согласно новому закону о REPO, Украина будет иметь возможность получить до 8 миллиардов долларов из арестованных российских активов.

Кроме того, Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине.

Ранее мы писали, что посол Украины в США Оксана Маркарова раскрыла детали поддержки Украины в более $60 млрд, которую рассмотрит Палата представителей США.

На сайте Палаты представителей Конгресса США опубликован законопроект о помощи Украине в размере почти $60 миллиардов.

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