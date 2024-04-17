Понад 60 млрд доларів і ракети ATACMS: з'явився текст законопроекту про допомогу Україні від США

На сайті Палати представників Конгресу США опубліковано законопроект про допомогу України в розмірі майже $60 мільярдів.
У документі вказано, що розмір загальної суми допомоги становить 60,84 млрд долларів, з яких 23,2 мільярди підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.
Зокрема:
Іще законопроєкт має посилити нагляд через вимоги особистого моніторингу та передбачає угоду про повернення коштів за економічну підтримку України з боку США.
В документі міститься норма про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS до реактивних систем залпового вогню HIMARS та аналогів.
Що стосується економічної допомоги, то законопроект передбачає виділення 7,85 мільярда доларів у вигляді кредитів до 30 вересня 2025 року. Серед умов витрат цих коштів – заборона виплат пенсій.
Водночас після листопада 2025 року президент США Джо Байден зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% заборгованості за умови, якщо це рішення підтримає Конгрес.
Крім того, в тексті законопроєкту передбачено, що не пізніше як через 60 днів після того, як він стане чинним, президент США має укласти з урядом України угоду щодо повернення наданих коштів.
Також у законопроекті для покриття заборгованості передбачено можливість конфіскації активів країни-агресора рф.
Законопроєкт зобов'язує Держдеп і Пентагон представити стратегію США щодо підтримки України протягом 45 днів.
Нагадаємо, що законопроект про військову допомогу Україні від США у кредит розглянуть 20 квітня.
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