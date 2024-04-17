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Понад 60 млрд доларів і ракети ATACMS: з'явився текст законопроекту про допомогу Україні від США

20:40, 17 квітня 2024
В законопроекті передбачено, що не пізніше як через 60 днів після того, як він стане чинним, Байден має укласти з урядом України угоду щодо повернення наданої допомоги.
Понад 60 млрд доларів і ракети ATACMS: з'явився текст законопроекту про допомогу Україні від США
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На сайті Палати представників Конгресу США опубліковано законопроект про допомогу України в розмірі майже $60 мільярдів. 

У документі вказано, що розмір загальної суми допомоги становить 60,84 млрд долларів, з яких 23,2 мільярди підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

Зокрема:

  • 23,2 млрд доларів піде на поповнення оборонних товарів та послуг, що надаються Україні.
  • 11,3 млрд доларів - на поточні військові операції США в регіоні.
  • 13,8 млрд доларів - на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення.
  • 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.

Іще законопроєкт має посилити нагляд через вимоги особистого моніторингу та передбачає угоду про повернення коштів за економічну підтримку України з боку США.

В документі міститься норма про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS до реактивних систем залпового вогню HIMARS та аналогів.

Що стосується економічної допомоги, то законопроект передбачає виділення 7,85 мільярда доларів у вигляді кредитів до 30 вересня 2025 року. Серед умов витрат цих коштів – заборона виплат пенсій.

Водночас після листопада 2025 року президент США Джо Байден зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% заборгованості за умови, якщо це рішення підтримає Конгрес.

Крім того, в тексті законопроєкту передбачено, що не пізніше як через 60 днів після того, як він стане чинним, президент США має укласти з урядом України угоду щодо повернення наданих коштів.

Також у законопроекті для покриття заборгованості передбачено можливість конфіскації активів країни-агресора рф.

Законопроєкт зобов'язує Держдеп і Пентагон представити стратегію США щодо підтримки України протягом 45 днів.

Нагадаємо, що законопроект про військову допомогу Україні від США у кредит розглянуть 20 квітня.

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