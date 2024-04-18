Суд заочно засудив мешканця Одещини, який перейшов на бік ворога та воював у загоні «Ахмат»

Чоловік брав участь у штурмових наступальних операціях окупантів на Харківщині.

Суд визнав винним уродженця Одеської області у державній зраді та заочно засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як повідомляється, чоловік у 2019 році переїхав на постійне місце проживання до рф. Після початку повномасштабного вторгнення рф він вступив на військову службу до спеціального загону швидкого реагування «Ахмат» на посаду «стрільця мотострілкового відділення».

Брав участь у захопленні та утриманні адмінбудівель державних та правоохоронних органів в м. Попасна Луганської області, а також у штурмових наступальних операціях окупантів на Харківщині.

У соцмережах він поширював пости і відеоролики на прокремлівську тематику у підтримку збройної агресії рф проти України.

Оскільки чоловік нині перебуває на непідконтрольній частині території України, то початок строку відбування покарання буде обчислюватися з дати його затримання.

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