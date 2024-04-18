Суд заочно осудил жителя Одесщины, который перешел на сторону врага и воевал в отряде «Ахмат»

Мужчина участвовал в штурмовых наступательных операциях оккупантов в Харьковской области.

Суд признал виновным уроженца Одесской области в государственной измене и заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как сообщается, мужчина в 2019 году переехал на постоянное место жительства в рф. После начала полномасштабного вторжения России он поступил на военную службу в специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» на должность «стрелка мотострелкового отделения».

Участвовал в захвате и содержании админпостроек государственных и правоохранительных органов в г. Попасная Луганской области, а также в штурмовых наступательных операциях оккупантов в Харьковской области.

В соцсетях он распространял посты и видеоролики на прокремлевскую тематику в поддержку вооруженной агрессии рф против Украины.

Поскольку мужчина находится на неподконтрольной части территории Украины, то начало срока отбывания наказания будет исчисляться с даты его задержания.

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