Высший совет правосудия за год действия Государственной антикоррупционной программы смог частично выполнить одну антикоррупционную задачу из 17

До 29 февраля Высший совет правосудия должен был выполнить мероприятие ГАП, которое предусматривает разработку проекта единых индикаторов для оценки добропорядочности судьи и кандидата на должность судьи, но выполнение этой задачи даже не начато.

Больше года назад, 4 марта 2023, Кабмин постановлением №220 утвердил Государственную антикоррупционную программу (ГАП). В ней очень подробно были прописаны соответствующие меры, которые должен принять каждый государственный орган. Среди них органы судебной ветви власти.

Как свидетельствуют данные о выполнении Государственной антикоррупционной программы, которые обнародует в онлайн-режиме НАПК, за год действия ГАП Высший совет правосудия смог выполнить одно мероприятие из 17-ти порученных – и то частично.

Так, до 30 апреля 2023 года Высший совет правосудия должен был провести и обнародовать результаты аналитического исследования практики оценки соответствия судей критериям добропорядочности и профессиональной этики, а кандидатов — критерию добропорядочности.

Мероприятие было направлено на решение проблемы, описанной в ГАП. А именно, как отмечено в ДАП, процедуры квалификационного оценивания судей и конкурсные процедуры нуждаются в усовершенствовании и разработке четких и понятных критериев (индикаторов) добропорядочности и профессиональной этики. Добродетель и профессиональная этика как стандартные требования к судьям недостаточно внедрены на практике, а оценка этих требований не всегда прозрачна и предсказуема.

Следовательно, должны быть разработаны и внедрены в практику четкие и понятные критерии для квалификационного оценивания судей и отбора новых судей.

Как отмечает НАПК в соответствующей таблице относительно прогресса выполнения, мероприятие это выполнено «частично и несвоевременно».

Впрочем, соответствующие результаты, а именно – отчет о практике осуществления Высшим советом правосудия оценки соответствия судей критериям добропорядочности и профессиональной этики – так и не опубликован. Итак, неизвестно, в чем состоит такое «частичное исполнение».

Также через два месяца после назначения членов ВККС, то есть еще летом 2023 года Высший совет правосудия должен был провести и обнародовать сравнительный анализ отчетов Высшего совета правосудия, ВККС, Общественного совета добропорядочности, Общественного совета международных экспертов об анализе практики осуществления оценки соответствия судей критериям добропорядочности и профессиональной этики, а кандидатов – критерию добропорядочности.

Однако по состоянию на 17 апреля 2024 года эта задача не выполнена.

Кроме того, до 29 февраля Высший совет правосудия должен выполнить мероприятие ГАП, которое предусматривает разработку проекта единых критериев (индикаторов) для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи и критерия (индикатора) добропорядочности кандидата на должность судьи с учетом профессиограммы судьи, а также лучших практик, определенных по результатам анализа практики осуществления оценки Высшим советом правосудия, Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Общественным советом международных экспертов, Общественным советом добропорядочности.

Эта мера направлена на решение проблемы, описанной в ГАП – «Добропорядочность и профессиональная этика как стандартные требования к судьям недостаточно внедрены на практике, а оценка этих требований не всегда прозрачна и предсказуема».

Однако по состоянию на 17 апреля, как свидетельствуют данные НАПК, выполнение этого мероприятия даже не начато.

Итак, сейчас из 17 мероприятий, предусмотренных ГАП, Высший совет правосудия «частично выполнил» одно (но при этом документ, свидетельствующий о выполнении, нигде не обнародован), одно – в процессе выполнения, а исполнение других мер даже не начал.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 апреля вступил в силу закон о повышении минимальной зарплаты членам Высшего совета правосудия до 236 тысяч грн. При этом часть членов ВСП и так получала более 236 тысяч.

На зарплату 16 членов Высшего совета правосудия в 2023 году потратили более 40 млн грн.

Детальнее о декларациях членов ВСП можно прочитать в анализе «Судебно-юридической газеты».

Автор: Наталья Мамченко

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