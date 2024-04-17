Вступил в силу закон о повышении минимальной зарплаты членам Высшего совета правосудия до 236 тысяч грн

Минимальную зарплату в 236 тыс. грн в месяц членам Высшего совета правосудия дополнительно закрепили в законе о жилищных сертификатах.

Повышение зарплаты членам Высшего совета правосудия-судьям до минимального уровня в 236 тысяч грн закрепили дополнительным законом.

Так, 15 апреля вступил в силу закон 3588-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с запретом отчуждения объектов недвижимого имущества, приобретенных (в том числе проинвестированных/профинансированных) с использованием жилищного сертификата приобретение объекта жилой недвижимости» (законопроект 10208).

Перед принятием во втором чтении в этот законопроект внесли поправку, дополнительно определившую, что размер вознаграждения члена Высшего совета правосудия, который является судьей, равен сумме его судейского вознаграждения, если такая сумма превышает размер должностного оклада судьи Верховного Суда с коэффициентом 1,5.

Данную поправку добавили к законопроекту, несмотря на замечание Главного юридического управления Верховной Рады, указавшее, что включение в законопроект изменений в закон «О Высшем совете правосудия» не соответствует части первой статьи 116 Регламента Верховной Рады Украины, поскольку такие законодательные предложения не были предметом рассмотрения законопроекта в первом чтении и научной экспертизы.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 2024 года членам Высшего совета правосудия повысили зарплату. Соответствующий закон №3511-IX по усовершенствованию процедур судейской карьеры (законопроект 10140-д) вступил в силу 30 декабря 2023 года.

Так, для изменений минимально размер вознаграждения члена Высшего совета правосудия устанавливался в размере должностного оклада судьи Верховного Суда. То есть минимально от 157 650 грн. Изменениями к этому прибавили коэффициент 1,5. Следовательно, минимальная сумма, которую может получить член ВСП – 236 тысяч грн.

Вместе с тем, члены ВСП, которые являются судьями, могут получать несколько меньше. Потому законодатели решили поправить закон и для них.

Напомним, и раньше отдельные члены ВСП получали более 236 тысяч грн.

Так, председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик, как следует из данных декларации за 2023 год, за 11,5 месяцев работы в ВСП успел получить заработную плату 4 410 378 грн, то есть в среднем около 384 тысяч грн в месяц.

При этом Григорий Усик задекларировал параллельное получение пенсии 251 160 грн, то есть в среднем 20 тысяч грн в месяц.

Член ВСП Оксана Кваша, которая была назначена по решению съезда ученых 16 ноября 2023, задекларировала получение в Высшем совете правосудия за 1,5 месяца 2023 447 870 грн, то есть, в среднем 298,5 грн в месяц.

Член ВСП Алла Котелевец, которая была назначена на должность в ВСП решением съезда судей 11 января 2023 года, получила 2 902 553 грн зарплаты в Высшем совете правосудия, то есть в среднем за 11,5 месяцев 252 395 грн в месяц.

В то же время, за январь 2023 года за работу в Харьковском апелляционном суде она получила 1,145 млн грн дохода, указанного декларации в статусе «зарплаты».

Также в декабре 2023 года (являясь уже членом ВСП), она сообщила о существенных изменениях в имущественном состоянии – получила в Харьковском апелляционном суде 623,4 тыс. грн, которые указаны в статусе «зарплата по основному месту работы».

Детальнее о декларациях членов ВСП можно прочитать в анализе «Судебно-юридической газеты».

При этом значительно «разгрузит» членов ВСП создание Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия. Ведь именно дисциплинарные инспекторы будут готовить проекты решений в рамках дисциплинарного производства по отношению к судье, а не непосредственно члены ВСП.

Поэтому возникает вопрос относительно того, что стало настоятельным основанием для соответствующего повышения вознаграждения членам ВСП, ведь дисциплинарные инспекторы возьмут на себя основную нагрузку.

Напомним, что законом о Государственном бюджете на 2024 год расходы Высшего совета правосудия в 2024 году будут увеличены на 51% по сравнению с 2023 годом. Так, в этом году на работу ВСП было предусмотрено 232,53 млн. грн. В 2024 году эта сумма составит 352,463 млн. грн.

Автор: Наталья Мамченко

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