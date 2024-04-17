Ракетный удар по Чернигову: 22 травмированных, 11 погибших, 3 пропавших без вести

Под обстрел попала больница Чернигова, продолжается поисково-спасательная операция на завалах обстрелянного города.

Утром 17 апреля россия обстреляла социальную инфраструктуру Чернигова. В результате ракетной атаки, которая нанесена российскими войсками, погибли 11 человек, 22 получили ранения, по крайней мере три человека пропали без вести. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Клименко также подчеркнул, что среди погибших есть 25-летняя лейтенант полиции, которая находилась в отпуске и получила смертельное ранение от осколочного ранения.

Пока люди остаются под завалами, продолжается поисково-спасательная операция, и на месте работают бригады скорой медицинской помощи и специальные психологи, которые оказывают помощь пострадавшим и их родственникам.

"Не подвергайте опасности работников экстренных служб, которые пытаются спасти пострадавших", - призвал глава МВД.

По данным Минздрава, в результате утренней ракетной атаки повреждено здание медицинского учреждения, однако, к счастью, в больнице никто не пострадал.

"Чернигов. Ракетный удар по мирным людям... Повреждено здание медучреждения, в больнице - без пострадавших", - говорится в сообщении Минздрава.

Видео: МВД

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