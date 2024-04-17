росія обстріляла соціальну інфраструктуру Чернігова: є загиблі цивільні

росія завдала три ракетні удари по Чернігову.

Джерело фото: slovoidilo

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Зранку 17 квітня у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

В результаті трьох ракетних ударів російсько-окупаційних військ по Чернігову, є загиблі та поранені. Про це повідомив керівник ОВА В'ячеслав Чаус.

«Ворог вдарив ракетами по Чернігову. Є жертви та поранені», — написав він без деталей.

В.о. міського голови Олександр Ломако уточнив, що об'єктами нападу стали соціальна інфраструктура. «На жаль, є постраждалі. На місці працюють всі екстрені служби».

Відео: В'ячеслав Чаус

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