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Опубліковано Закон про мобілізацію в Україні

09:35, 17 квітня 2024
Закон про мобілізацію набере чинності через місяць після його опублікування.
Опубліковано Закон про мобілізацію в Україні
Джерело фото: УНІАН
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17 квітня у офіційному парламентському виданні «Голос України» з'явився закон про мобілізацію.

Закон набере чинності через місяць із дня, наступного за днем його опублікування, тобто з 18 травня.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Закон про посилення мобілізації дозволяє ТЦК підписувати повістку електронним цифровим підписом.

Крім того, новий закон про мобілізацію № 3633-IX передбачає, що за допомогою Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично блокуватиметься надання відстрочки більш, ніж одному доглядачу за хворою особою чи особою з інвалідністю.

У громадян буде час до середини липня, щоб повідомити свій мобільний телефон та реальну адресу ТЦК.

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