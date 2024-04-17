Опубліковано Закон про мобілізацію в Україні

Закон про мобілізацію набере чинності через місяць після його опублікування.

Джерело фото: УНІАН

17 квітня у офіційному парламентському виданні «Голос України» з'явився закон про мобілізацію.

Закон набере чинності через місяць із дня, наступного за днем його опублікування, тобто з 18 травня.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Закон про посилення мобілізації дозволяє ТЦК підписувати повістку електронним цифровим підписом.

Крім того, новий закон про мобілізацію № 3633-IX передбачає, що за допомогою Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично блокуватиметься надання відстрочки більш, ніж одному доглядачу за хворою особою чи особою з інвалідністю.

У громадян буде час до середини липня, щоб повідомити свій мобільний телефон та реальну адресу ТЦК.

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