МВФ розповів, як зміниться чисельність населення України до 2028 року

МВФ прогнозує повільне повернення біженців до України вже у 2024 році.

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Прогноз Міжнародного валютного фонду стосовно кількості населення в Україні та можливого повернення біженців відображає оновлення демографічної ситуації в країні. За даними World Economic Outlook, кількість населення в Україні почала зменшуватися ще у 2021 році, досягнувши 41 мільйона осіб. У 2022 та 2023 роках цей показник продовжив зменшуватися і становив 35 мільйонів та 33,2 мільйона відповідно.

Прогнозовані дані МВФ на найближчі роки свідчать про повільне, але стабільне зростання населення. Так, за прогнозами, у 2024 році очікується легке збільшення до 33,4 мільйонів осіб, а у наступні роки ця тенденція має продовжитися: 2025 рік – 34,3 мільйона, 2026 – 35,1 мільйонів, 2027 – 35,8 мільйонів, і 2028 – 36,0 мільйонів осіб.

Ці дані вказують на початок процесу повернення біженців до країни вже у 2024 році. Однак, згідно з прогнозом, цей процес буде повільним і буде супроводжуватися поступовим зростанням населення.

Раніше Зеленський заявив, що біженці повернуться додому, якщо в України буде достатньо систем ППО.

Крім того, міністр оборони Словаччини раніше заявляв, що Захід має повернути «боягузливих» чоловіків в Україну, а не обговорювати відправку військ НАТО.

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