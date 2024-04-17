17 квітня: яке сьогодні свято та головні події

17 квітня відзначають Всесвітній день боротьби з гемофілією.

Джерело фото: objectiv.tv

У середу, 17 квітня, відзначається ряд подій та свят. Це Всесвітній день боротьби з гемофілією та День кажана. В Україні це День пожежної охорони, а в Італії відзначають День кави еспресо, а в Японії — День захисту дітей. Американці святкують День сирних кульок.

Також 17 квітня припадає день пам’яті священномученика Симеона, єпископа Перського. Його життя й смерть відданій вірі та відданості вразили багатьох.

Цього дня також в історії міститься багато подій:

1907 року імміграційний центр на острові Елліс у Нью-Йорку за добу прийняв рекордну кількість іммігрантів - 11747 осіб;

1938 року радянська влада розстріляла видатних представників кримськотатарської інтелігенції;

1941 року Югославія капітулювала у Другій світовій війні;

1946 року Сирія отримала де-факто незалежність від Франції;

1964 року розпочався випуск автомобіля "Форд Мустанг";

1964 року американка Джеррі Мок стала першою жінкою, яка облетіла самотужки навколо Земної кулі;

1970 року у Києві відкрито палац "Україна";

1980 року Південна Родезія стала Зімбабве;

1982 року британська королева Єлизавета II проголосила Канаду повністю незалежною від Великої Британії;

1989 року легалізовано діяльність незалежної польської профспілки "Солідарність";

1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила закон про реабілітацію жертв політичних репресій;

2014 року Європарламент своєю резолюцією у Страсбурзі поставив "хрест" на проєкті російського газопроводу до Європи в обхід України "Південний потік".

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