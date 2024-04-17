17 апреля: какой сегодня праздник и главные события

В среду, 17 апреля, отмечается ряд событий и праздников. Это Всемирный день борьбы с гемофилией и День летучей мыши. В Украине это День пожарной охраны, а в Италии отмечают День кофе эспрессо, а в Японии - День защиты детей. Американцы празднуют День сырных шариков.
Также 17 апреля приходится день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского. Его жизнь и смерть преданной вере и преданности поразили многих.
В этот день также в истории содержится много событий:
В 1907 году иммиграционный центр на острове Эллис в Нью-Йорке за сутки принял рекордное количество иммигрантов - 11747 человек;
В 1938 году советская власть расстреляла выдающихся представителей крымскотатарской интеллигенции;
1941 года Югославия капитулировала во Второй мировой войне;
1946 года Сирия получила де-факто независимость от Франции;
1964 года начался выпуск автомобиля "Форд Мустанг";
1964 года американка Джерри Мок стала первой женщиной, которая облетела самостоятельно вокруг Земного шара;
1970 года в Киеве открыт дворец "Украина";
В 1980 году Южная Родезия стала Зимбабве;
1982 года британская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой от Великобритании;
1989 года легализована деятельность независимого польского профсоюза "Солидарность";
в 1991 году Верховный Совет Украинской ССР принял закон о реабилитации жертв политических репрессий;
В 2014 году Европарламент своей резолюцией в Страсбурге поставил "крест" на проекте российского газопровода в Европу в обход Украины "Южный поток".
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