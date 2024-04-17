17 апреля: какой сегодня праздник и главные события

17 апреля отмечают Всемирный день борьбы с гемофилией.

Источник фото: objectiv.tv

В среду, 17 апреля, отмечается ряд событий и праздников. Это Всемирный день борьбы с гемофилией и День летучей мыши. В Украине это День пожарной охраны, а в Италии отмечают День кофе эспрессо, а в Японии - День защиты детей. Американцы празднуют День сырных шариков.

Также 17 апреля приходится день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского. Его жизнь и смерть преданной вере и преданности поразили многих.

В этот день также в истории содержится много событий:

В 1907 году иммиграционный центр на острове Эллис в Нью-Йорке за сутки принял рекордное количество иммигрантов - 11747 человек;

В 1938 году советская власть расстреляла выдающихся представителей крымскотатарской интеллигенции;

1941 года Югославия капитулировала во Второй мировой войне;

1946 года Сирия получила де-факто независимость от Франции;

1964 года начался выпуск автомобиля "Форд Мустанг";

1964 года американка Джерри Мок стала первой женщиной, которая облетела самостоятельно вокруг Земного шара;

1970 года в Киеве открыт дворец "Украина";

В 1980 году Южная Родезия стала Зимбабве;

1982 года британская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой от Великобритании;

1989 года легализована деятельность независимого польского профсоюза "Солидарность";

в 1991 году Верховный Совет Украинской ССР принял закон о реабилитации жертв политических репрессий;

В 2014 году Европарламент своей резолюцией в Страсбурге поставил "крест" на проекте российского газопровода в Европу в обход Украины "Южный поток".

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