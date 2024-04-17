Практика судов
  1. Общество

17 апреля: какой сегодня праздник и главные события

09:42, 17 апреля 2024
17 апреля отмечают Всемирный день борьбы с гемофилией.
17 апреля: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: objectiv.tv
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 17 апреля, отмечается ряд событий и праздников. Это Всемирный день борьбы с гемофилией и День летучей мыши. В Украине это День пожарной охраны, а в Италии отмечают День кофе эспрессо, а в Японии - День защиты детей. Американцы празднуют День сырных шариков.

Также 17 апреля приходится день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского. Его жизнь и смерть преданной вере и преданности поразили многих.

В этот день также в истории содержится много событий:

В 1907 году иммиграционный центр на острове Эллис в Нью-Йорке за сутки принял рекордное количество иммигрантов - 11747 человек;

В 1938 году советская власть расстреляла выдающихся представителей крымскотатарской интеллигенции;

1941 года Югославия капитулировала во Второй мировой войне;

1946 года Сирия получила де-факто независимость от Франции;

1964 года начался выпуск автомобиля "Форд Мустанг";

1964 года американка Джерри Мок стала первой женщиной, которая облетела самостоятельно вокруг Земного шара;

1970 года в Киеве открыт дворец "Украина";

В 1980 году Южная Родезия стала Зимбабве;

1982 года британская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой от Великобритании;

1989 года легализована деятельность независимого польского профсоюза "Солидарность";

в 1991 году Верховный Совет Украинской ССР принял закон о реабилитации жертв политических репрессий;

В 2014 году Европарламент своей резолюцией в Страсбурге поставил "крест" на проекте российского газопровода в Европу в обход Украины "Южный поток".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
Будут ли электронные повестки – какой ответ на этот вопрос дает финальный текст закона о мобилизации

Закон об усилении мобилизации разрешает ТЦК подписывать повестку электронной цифровой подписью.

Банальные ошибки, непонимание требований законодательства, неубедительные объяснения: почему кандидатов на должности судей снова стало меньше

«Судебно-юридическая газета» продолжает рассказывать, как и почему кандидаты на должности судей местных судов продолжают упускать возможность стать судьями.

Попытки оформить на одного человека нескольких занятых уходом за ним и получить отсрочку будут блокироваться с помощью Реестра военнообязанных

Новый закон о мобилизации предусматривает, что с помощью Реестра военнообязанных «Оберег» будет автоматически блокироваться предоставление отсрочки более чем одному ухаживающему за больным лицом или лицом с инвалидностью.

Непригодные к военной службе и лица, достигшие предельного возраста, должны иметь военно-учетный документ

Принятый закон предусматривает, что военно-учетный документ не изымается у лиц, достигших предельного возраста пребывания в запасе, и у лиц, признанных непригодными.

У граждан будет время до середины июля, чтобы сообщить свой мобильный телефон и реальный адрес ТЦК

Месяц на обновление правил бронирования, 2 месяца – на запуск Электронного кабинета военнообязанного и на обновление данных о реальном адресе и номере телефона – какие сроки предусматривает подписанный закон о мобилизации.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Костін
    Андрій Костін
    Генеральний прокурор України
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Микола Мойсюк
    Микола Мойсюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду