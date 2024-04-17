Дания предоставит дополнительную помощь на 295 млн евро для военно-морских сил ВСУ

Правительство Дании выделит новый пакет военной помощи, средства пойдут на закупку дронов и производство ракетных запчастей.

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Датское правительство решило предоставить дополнительную военную помощь Украине в размере 2,2 млрд крон (примерно 295 млн евро). Средства будут направлены на развитие военно-морских сил Вооруженных сил Украины, закупку беспилотников и производство ракетных запчастей.

Эту информацию подтвердило Министерство обороны Дании, подчеркивая, что часть средств будет направлена на инвестирование в украинскую оборонную промышленность. Проекты предусматривают непосредственное участие стран-партнеров, таких как Нидерланды и Чехия, в совместных программах по развитию военной техники.

Министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен выразил положительное отношение к потенциалу украинской оборонной промышленности и поддержку совместных инициатив.

"В марте я посетил ряд украинских предприятий оборонной промышленности в Киеве, и стало понятно, что есть большой потенциал для будущего сотрудничества, которое может поставлять необходимое оборудование в Украину, что поможет изменить ситуацию на поле боя", - сказал министр.

Новый пакет военной помощи является лишь частью общего объема помощи, которую Дания планирует предоставить Украине до 2028 года. Уже объявлено о выделении 41,4 млрд крон (около 5,5 млрд евро) на этот период.

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