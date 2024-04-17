Комитет разведки США призвал немедленно принять законопроект о помощи Украине

Комитет призвал о критической необходимости предоставления Украине военной помощи на этой неделе.

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После секретного брифинга по Украине Комитет разведки Палаты представителей США призвал конгрессменов безотлагательно принять законопроект о предоставлении помощи Украине. Заявление в этом направлении опубликовали председатель комитета, представитель от Республиканской партии Майк Тернер, и член комитета, представитель от Демократической партии Джим Гаймс.

"Мы должны передать помощь Украине. Сегодня на секретном брифинге наш комитет был проинформирован о критической необходимости предоставления Украине военной помощи на этой неделе. Соединенные Штаты должны противостоять захватнической войне Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине критическая", - заявили в сообщении.

Кроме того, лидеры различных комитетов Палаты представителей, которые также являются членами Республиканской партии, выразили поддержку призыву о безотлагательном принятии законопроекта о помощи Украине.

"Нет ничего, что было бы приятнее для наших противников, чем если Конгресс не примет важную помощь национальной безопасности. Спикер Джонсон разработал план, который усилит интересы национальной безопасности США в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. У нас нет свободного времени, когда дело касается нашей национальной безопасности. Нам нужно принять этот пакет помощи на этой неделе", - подчеркнули в своем заявлении.

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