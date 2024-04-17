Комітет розвідки США закликав негайно прийняти законопроект про допомогу Україні

Комітет закликав про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня.

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Після секретного брифінгу щодо України Комітет розвідки Палати представників США закликав конгресменів невідкладно прийняти законопроект щодо надання допомоги Україні. Заяву у цьому напрямку опублікували голова комітету, представник від Республіканської партії Майк Тернер, і член комітету, представник від Демократичної партії Джим Гаймс.

«Ми повинні передати допомогу Україні. Сьогодні на секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична», - заявили у повідомленні.

Крім того, лідери різних комітетів Палати представників, які також є членами Республіканської партії, висловили підтримку заклику щодо невідкладного ухвалення законопроекту щодо допомоги Україні.

«Немає нічого, що було б приємніше для наших супротивників, ніж якщо Конгрес не ухвалить важливу допомогу національній безпеці. Спікер Джонсон розробив план, який посилить інтереси національної безпеки США в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. У нас немає вільного часу, коли справа стосується нашої національної безпеки. Нам потрібно ухвалити цей пакет допомоги цього тижня», - підкреслили у своїй заяві.

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