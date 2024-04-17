Сі Цзіньпін закликав Захід не давати Україні зброю, а сісти за стіл переговорів з рф, – ЗМІ

Глава Китаю закликав до переговорів з росією, оскільки, на його думку, загострення ситуації не принесе позитивних результатів.

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Глава Китаю Сі Цзіньпін закликав Захід утриматися від надання озброєння Україні та висловив натяк на необхідність переговорів з росією під час переговорів між Китаєм та Німеччиною у Пекіні. Про це повідомляє видання Politico.

У свою чергу, Олаф Шольц виступив з проханням до глави Китаю вплинути на росію з метою припинення військової кампанії та виведення її військ із України. Сі Цзіньпін наголосив на необхідності запрошення росії до переговорного столу, зазначивши, що провокації та загострення ситуації не принесуть позитивних результатів.

«Китай експортує електромобілі, літієві батареї та фотоелектричні продукти [сонячні батареї] — це величезний внесок у світові зусилля по боротьбі зі зміною клімату», — підкреслив Сі, звертаючи увагу на важливість китайського внеску в міжнародну спільноту.

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