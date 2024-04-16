Китай підтримує проведення мирної конференції для врегулювання війни, але за спільної участі України та рф

Китай наполягає на участі росії у мирній конференції.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін повідомив, що підтримує проведення мирної конференції для врегулювання війни, але при умові, якщо в ній візьмуть участь і рф, і Україна. Про це повідомило Центральне телебачення Китаю (CCTV).

Варто зазначити, що у Китаї не називають війну в Україні «війною», у повідомленні російсько-українську війну називають «кризою».

«Китай заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи (війни - ред.), виступає за своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, схваленої російською та українською сторонами, з рівною участю всіх сторін і чесним обговоренням всіх мирних варіантів, і готовий підтримувати тісну комунікацію з усіма зацікавленими сторонами», - заявив Сі Цзіньпін 16 квітня на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Також Сі вважає, що для відновлення миру в Україні слід дотримуватися наступних принципів: «По-перше, зосередитися на загальній ситуації миру і стабільності, а не переслідувати егоїстичні інтереси. По-друге, охолоджувати ситуацію, а не підливати масла у вогонь. По-третє, створювати умови для відновлення миру, а не сприяти подальшій інтенсифікації конфліктів. По-четверте, зменшити негативний вплив на світову економіку і утриматися від дестабілізації глобального промислового ланцюга поставок».

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