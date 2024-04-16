Практика судів
  1. У світі

Китай підтримує проведення мирної конференції для врегулювання війни, але за спільної участі України та рф

15:08, 16 квітня 2024
Китай наполягає на участі росії у мирній конференції.
Китай підтримує проведення мирної конференції для врегулювання війни, але за спільної участі України та рф
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Лідер Китаю Сі Цзіньпін повідомив, що підтримує проведення мирної конференції для врегулювання війни, але при умові, якщо в ній візьмуть участь і рф, і Україна. Про це повідомило Центральне телебачення Китаю (CCTV).

Варто зазначити, що у Китаї не називають війну в Україні «війною», у повідомленні російсько-українську війну називають «кризою».

«Китай заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи (війни - ред.), виступає за своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, схваленої російською та українською сторонами, з рівною участю всіх сторін і чесним обговоренням всіх мирних варіантів, і готовий підтримувати тісну комунікацію з усіма зацікавленими сторонами», - заявив Сі Цзіньпін 16 квітня на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Також Сі вважає, що для відновлення миру в Україні слід дотримуватися наступних принципів: «По-перше, зосередитися на загальній ситуації миру і стабільності, а не переслідувати егоїстичні інтереси. По-друге, охолоджувати ситуацію, а не підливати масла у вогонь. По-третє, створювати умови для відновлення миру, а не сприяти подальшій інтенсифікації конфліктів. По-четверте, зменшити негативний вплив на світову економіку і утриматися від дестабілізації глобального промислового ланцюга поставок».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У громадян буде час до середини липня, щоб повідомити свій мобільний телефон та реальну адресу ТЦК

Місяць на оновлення правил бронювання, 2 місяці – на запуск Електронного кабінету військовозобов’язаного і на оновлення даних про реальну адресу та номер телефону – які строки передбачає підписаний закон про мобілізацію.

Ліз Трасс вважає, що «deep state» може знищити Дональда Трампа, якщо він не зробить «демонтаж глибинної держави» – Politico

Екс-прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс озвучила попередження для Дональда Трампа.

До кінця 2024 року Україна має схвалити план цифровізації Державної податкової служби

В рамках Ukraine Facility Україна зобов’язалася провести реформу Державної податкової служби

У голови Служби судової охорони новий заступник: що відомо

Петро Талпа був керівником управління Служби судової охорони у Одеській області.

Україна зобов’язалася створити Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу

В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та підприємств.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду