Китай поддерживает проведение мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии Украины и рф

Китай настаивает на участии россии в мирной конференции.

Лидер Китая Си Цзиньпин сообщил, что поддерживает проведение мирной конференции по урегулированию войны, но при условии, если в ней примут участие и рф, и Украина. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Стоит отметить, что в Китае не называют войну в Украине «войной», в сообщении российско-украинскую войну называют «кризисом».

«Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса (войны - ред.), выступает за своевременный созыв международной мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных вариантов, и готов поддерживать тесную коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами», - заявил Си Цзиньпин 16 апреля на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Также Си добавил, что для восстановления мира в Украине следует придерживаться следующих принципов: «Во-первых, сосредоточиться на общей ситуации мира и стабильности, а не преследовать эгоистические интересы. Во-вторых, охлаждать ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, создавать условия для восстановления мира, а не способствовать дальнейшей интенсификации конфликтов. В-четвертых, уменьшить негативное влияние на мировую экономику и воздержаться от дестабилизации глобальной промышленной цепи поставок».

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