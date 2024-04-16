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Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

15:08, 16 апреля 2024
Это тот самый журналист, который ездил в рф чтобы взять интервью у путина.
Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в феврале дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Отметим, что это тот самый журналист, который ездил в москву, чтобы взять интервью у путина.

По словам Дурова, интервью в видеоформате будет опубликовано в ближайшее время.

Кроме того, он заявил, что как лидер «политически нейтральной платформы» отвечает за общение с журналистами, представляющими разные политические взгляды, поэтому в феврале также дал 3-часовое интервью журналисту либеральных взглядов.

«В тот же день я разговаривал с Такером Карлсоном, который является известным консерватором. Таким образом, я могу оставаться справедливым ко всем аудиториям и рассказывать историю Telegram всем», - заявил в своем блоге Дуров.

Как писала «Судебно-юридическая газета», народные депутаты от разных фракций в законопроекте о регулировании Telegram предлагают выдвинуть требования, которые эта соцсеть вряд ли выполнит. Таким образом, в дальнейшем откроется возможность признать его структуру собственности как непрозрачную, что будет иметь последствия для соцсети в Украине в виде, в частности, запрета использования госорганами, должностными лицами, банками и т.д.

Это следует из зарегистрированного законопроекта 11115, о котором ранее писала «Судебно-юридическая газета». В частности, Telegram обяжут по требованию Национального совета раскрывать структуру собственности, а также источники финансирования, назначить своего представителя в Украине, запрещать распространение определенной информации, обеспечивать право на ответ и т.д.

Также стало известно, что при обсуждении законопроекта 11115, который может урегулировать Telegram и публикуемый в этой сети контент, инициаторы выдвигают идею сделать это по принципу Facebook.

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