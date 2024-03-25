В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram

Группа народных депутатов от разных фракций внесла законопроект о регулировании Telegram и других социальных сетей в Украине.

В парламенте 25 марта зарегистрирован законопроект, которым предлагается урегулировать работу Telegram в Украине.

Соответствующий законопроект 11115 о регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация внесли народные депутаты от разных фракций – от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий, Ростислав Павленко, Михаил Бондарь, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ирина Фриз, София Федина, «Слуги народа» Никита Потураев, Людмила Марченко, от «Голоса» Ярослав Юрчишин, Наталья Пипа, от «За будущее» Ирина Констанкевич.

Текст по состоянию на 14-30 25 марта отсутствует.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соответствующий законопроект ранее анонсировал Николай Княжицкий. Он отметил, что «это российская сеть», «именно Telegram стал основной платформой, с которой украинцы узнают новости», это «этакая альтернатива круглосуточному телемарафону», и вообще он имеет «российское происхождение».

«Если власти захотят, они могут попытаться это сделать аналогичным образом, как было сделано с другими российскими сетями типа яндекса с одноклассниками.

По сути, речь идет о том, чтобы ввести для сервисов, через которые распространяется массовая информация (Telegram только один из них) примерно такое же регулирование, которое установлено законодательством для платформ типа YouTube», - отметил Княжицкий.

В частности, по его мнению, в Telegram и других платформах соцсетей нужно запретить распространение контента, где «речь идет о порнографии, пропаганде наркотиков, глорифификации фашизма, оправдывании российской агрессии и т.д.».

Кроме того, если структура собственности или источники финансирования платформы будут признаны непрозрачными, данная платформа не может использоваться госорганами и финансовыми структурами, обрабатывающими персональные данные украинцев. Такие платформы и связанные с ними сервисы не могут устанавливаться на любых устройствах, используемых для служебных целей.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», анонс законопроекта о регулировании Telegram-каналов сделал председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова, народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин. «На самом деле, теми или иными регуляторными актами мы можем обязать Телеграм-каналы либо регистрироваться, либо дать механизмы нашим спецслужбам влиять. В конце концов, у нас есть опыт запрета сетей, которые напрямую связаны с рф», - отметил он.

Также он сообщил о направлении запроса в Налоговую службу о доходах от деятельности телеграмм-каналов.

«Думаю, коммерческая деятельность анонимных украинских телеграмм-каналов должна заинтересовать украинскую фискальную службу. За какие средства существуют их «редакции», платят ли они налоги с денег, которые берут за рекламу или анонсы?

Мы планируем послать запрос в Государственную фискальную службу (в настоящее время ГФС нет, есть Налоговая служба – прим. ред.) отдельно по Телеграм, и по тем пабликам, где мы видим много рекламы, экономическую активность», отметил Юрчишин.

По словам главы Комитета ВР по вопросам свободы слова, «сейчас ключевая история — не только договориться с Павлом Дуровым о том, чтобы мы имели механизмы влияния на российскую пропаганду, но и о том, чтобы выяснить, почему такой прибыльный бизнес у нас, вероятнее всего, очень недооблагаемый».

Идею регулирования активно поддержали представители общественных организаций, которые при поддержке доноров занимаются вопросами деятельности СМИ.

В частности, председатель правления общественной организации «Интерньюз-Украина» Константин Квурт отметил, что Telegram «это враждебная платформа, и государство никак не противодействует, а наоборот поощряет использование Telegram.

«Чтобы нас потом не травили за, так сказать, «препятствование свободе слова», ну вот все – что любят говорить «леваки», нам нужно обратиться к европейским практикам, где знают, как «поощрить» технологические платформы к сотрудничеству», – подчеркнул он. По его словам, программа Агентства США по международному развитию (USAID) «РАДА: следующее поколение» составляет планы для поездок на следующий год, и стоит посетить также Еврокомиссию. Напомним, что позиция партнеров, в том числе Еврокомиссии по регулированию социальных сетей, сейчас имеет определяющее значение для Украины.

Проблема состоит в том, что Telegram не желает блокировать определенные телеграм-каналы. И вынудить платформу это делать не выходит.

Автор: Наталья Мамченко

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