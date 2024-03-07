Ярослав Юрчишин: Сейчас ключевая история — не только договориться с Павлом Дуровым о том, чтобы мы имели механизмы влияния, но и выяснить вопрос уплаты налогов телеграм-каналами

Мы планируем запрос в Налоговую службу отдельно и по Telegram, и по отдельным пабликам – председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин.

Фото: slovoidilo.ua

Парламентский Комитет по свободе слова будет разбираться с тем, как платит налоги Telegram и телеграмм-каналы. Об этом в интервью «дм» сообщил Ярослав Юрчишин.

Так, по его словам, необходима регулировка Telegram. «Украина в войне и у нас нет роскоши долго решать вопросы. Тогда лучше разрубить узел, чем его распутывать», – отметил он.

«Павел Дуров, прикрываясь правом на свободу высказываний, пытается не осуществлять регулирование», - считает Ярослав Юрчишин.

По мнению главы Комитета, «если Павел Дуров и администрация Телеграма заинтересованы в том, чтобы эффективно работать в Украине, то пусть создадут представительство в Украине».

Представительство необходимо для того, чтобы при наличии улик разгона российской пропаганды иметь возможность обратиться к Телеграммам и закрыть определенные каналы.

«У нас будет скорая коммуникация. Никто не будет требовать закрытия, если не будет доказательств, что из-за ботов разгоняется у нас российская пропаганда», - подчеркнул Юрчишин.

«Думаю, коммерческая деятельность анонимных украинских телеграмм-каналов должна заинтересовать украинскую фискальную службу. За какие средства существуют их «редакции», платят ли они налоги с денег, которые берут за рекламу или анонсы?

Мы планируем послать запрос в Государственную фискальную службу (в настоящее время ГФС нет, есть Налоговая служба – прим. ред.) отдельно по Телеграм, и по тем пабликам, где мы видим много рекламы, экономическую активность», отметил Юрчишин.

По словам главы Комитета ВР по вопросам свободы слова, «сейчас ключевая история — не только договориться с Павлом Дуровым о том, чтобы мы имели механизмы влияния на российскую пропаганду, но и о том, чтобы выяснить, почему такой прибыльный бизнес у нас, вероятнее всего, очень недооблагаемый».

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как отдельные общественные организации пытаются подменять понятие, называя «кремлевскими» СМИ и телеграмм-каналы, которые не нравятся отдельным представителям таких ОО и критикуют результаты их работы. В частности, они ссылаются на то, что поскольку такие СМИ и телеграмм-каналы «дискредитируют председателя правления Фонда DEJURE Михаила Жернакова», то они являются «кремлевскими».

Ранее СМИ отмечали, что Михаил Жернаков, занимавшийся судебной реформой и не имевший отношения к Минобороне или ВСУ, после публикаций по наложению на него судом штрафа за уклонение от воинского долга, странным образом оказался на должности в Офисе реформ Минобороны. Как указала директор общественной организации «Институт массовой информации» Оксана Романюк в пользу тезиса о запрете Telegram: «Сегодня ты покритикуешь телеграмм-канал, а завтра телеграмм-канал напишет, что ты уклонист или что-то такое».

Автор: Наталья Мамченко

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