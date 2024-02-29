«Свобода слова – для «леваков», или кто и почему лоббирует запрет Telegram в Украине

Спойлер: вы будете удивлены.

Этот день настал. В Украине готовится законопроект о регулировании Telegram-каналов. Соответствующий анонс сделал председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова, народный депутат от фракции «Голос» и бывший председатель правления Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин. «На самом деле, теми или иными регуляторными актами мы можем обязать Телеграм-каналы либо регистрироваться, либо дать механизмы нашим спецслужбам влиять. В конце концов, у нас есть опыт запрета сетей, которые напрямую связаны с рф», - отметил он в интервью NV.

Идею регулирования активно поддержали представители общественных организаций, которые при поддержке доноров занимаются вопросами деятельности СМИ.

В частности, соорганизаторами круглого стола Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, на котором собственно, было определено направление по запрету «Телеграм», кроме Программы Агентства США по международному развитию (USAID) «РАДА: следующее поколение», стало ОО «Интерньюз-Украина» , среди партнеров которой – Представительство Европейского Союза в Украине, USAID, Международный фонд «Возрождение».

Председатель правления общественной организации «Интерньюз-Украина» Константин Квурт отметил, что Telegram «это враждебная платформа, и государство никак не противодействует, а наоборот поощряет использование «Телеграма».

«Чтобы нас потом не травили за, так сказать, «препятствование свободе слова», ну вот это все – что любят говорить «леваки», нам нужно обратиться к европейским практикам, где знают, как «поощрить» технологические платформы к сотрудничеству», – подчеркнул он. По его словам, программа USAID «РАДА: следующее поколение» составляет планы для поездок на следующий год, и стоит посетить также Еврокомиссию. Напомним, что позиция партнеров, в том числе Еврокомиссии по регулированию социальных сетей, сейчас имеет определяющее значение для Украины.

Проблема состоит в том, что «Телеграм» не желает блокировать определенные телеграм-каналы. И вынудить платформу это сделать не выходит.

В этом контексте следует отметить, что в преддверии упомянутого круглого стола в парламентском Комитете бывшая коллега Квурта по Движению «Честно» Ирина Федоров опубликовала материал, в котором с использованием комментария Константина Квурта уже фактически назвала первый список телеграмм-каналов, которые нужно запретить. К удивлению, часть из этих каналов – не анонимны, хотя Ярослав Юрчишин отмечает проблему анонимности.

Несмотря на громкое название – «кремлевская Telegram-сеть» – из этого материала следует, что общественные организации, финансируемые донорами, фактически называют «кремлевскими» и те телеграмм-каналы, в том числе, средств массовой информации, которые выступают с критикой эффекта от работы самих организаций и отдельных судей, а не те каналы, которые работают с рф или финансируются оттуда.

«Кремлевские телеграмм-каналы» - это каналы, критикующие активистов, членов Высшего совета правосудия и «добропорядочных судей»

«Сеть из почти 30 Telegram-каналов дискредитирует судебную реформу, добродетельных судей и лидеров общественных организаций, которые следят за реформированием судебной ветви власти.

Эта сеть дискредитирует добропорядочных судей, членов Высшего Совета правосудия и лидеров ведущих общественных организаций, в частности главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и председателя правления Фонда DEJURE Михаила Жернакова», - отмечено в материале Ирины Федоров «кремлевская Telegram-сеть» в контексте необходимости запрета «Телеграма».

И тут у рядового читателя должен возникнуть вопрос – почему «кремлевскими» называют не телеграмм-каналы, которые финансируются из рф, а которые «критикуют активистов и «добропорядочных» судей», а также Высший совет правосудия?

Дело в том, что указанные Виталий Шабунин и Михаил Жернаков (бывший судья Винницкого ОАС) являются представителями организаций, финансируемых за счет доноров из США и ЕС.

Их задачей является сопровождение судебной реформы. При их сопровождении отбирали судей нового Верховного Суда в 2016-2017 годах и «очищали» Высший совет правосудия. Результатом работы должно стать восстановление доверия граждан и инвесторов к судам. Впрочем, с доверием, как известно, дела обстоят не так хорошо.

Каждый, кто когда-то работал с грантами, понимает, что за предоставлением средств должен следовать отчет, куда, собственно, эти средства были израсходованы. С этими отчетами – хоть и значительно «причесанными», можно ознакомиться на сайтах самих организаций.

Важными критериями оценки является охват аудитории в социальных сетях, одобрительно отзывающийся о работе общественной организации в определенной сфере, на развитие которой доноры выделили средства.

Впрочем, здесь возникает проблема. Ведь в Украине Facebook, где ведут свою основную активность указанные организации, по объективным причинам сильно потерял позиции. Первое место по популярности в Украине занимают именно Telegram, а также Tik Tok. И здесь у данных общественных организаций дела обстоят довольно плохо, из-за чего теряется необходимое влияние на аудиторию, на которую, собственно, и направлено лоббирование определенных идей.

Потеря влияния на аудиторию может поставить перед донорами вопрос – действительно ли средства налогоплательщиков из США или ЕС тратятся эффективно?

Что касается конкретной аргументации, приведенной в материале относительно «кремлевских» каналов, то «кремлевскими» являются, например, действия адвоката, ведущего свой телеграм-канал и направившего запрос в Верховный Суд относительно результатов работы таких, как указывает Ирина Федоров, «добропорядочных судей Верховного Суда», как Виктор Пророк и Дмитрий Гудыма.

Действительно, отдельные телеграм-каналы поднимают вопрос о том, почему в начале полномасштабного вторжения некоторые судьи пытались выехать за границу, почему они не желают отчислять средства на ВСУ из своего немалого судейского вознаграждения, или почему пропускают судебные заседания, прикрываясь участием в теробороне, но фактически нарушая право на доступ граждан к правосудию.

Действительно, телеграм-каналы, в том числе, не анонимные, поднимают вопрос, почему Михаил Жернаков, занимавшийся судебной реформой и не имевший отношения к Минобороны или ВСУ, после публикаций по наложению на него судом штрафа за уклонение от воинской обязанности, странным образом оказался в должности в Офисе реформ Минобороны.

Действительно, каналы задаются вопросом, почему в условиях полномасштабной войны членам Высшего совета правосудия продолжают повышать зарплату или почему руководство ВСП выступало против увольнения председателя ГСА, оказавшегося под следствием.

Впрочем, возникает вопрос, были бы ли эти тезисы названы «кремлевскими», если бы они звучали от самих представителей упомянутых общественных организаций, а не от отдельных телеграм-каналов?

Следовательно, вопрос не в «Телеграме» и не в том, как его планируют урегулировать в странах ЕС, а в том, что тезисы, распространяющие отдельные телеграм-каналы, отбирают у представителей отдельных организаций их аудиторию и раскрывают подлинные результаты работы над донорскими проектами.

Как отметила директор общественной организации «Институт массовой информации» Оксана Романюк в пользу тезиса о запрете «Телеграмма» (очевидно, в контексте Михаила Жернакова): «Сегодня ты покритикуешь телеграм-канал, а завтра телеграм-канал напишет, что ты уклонист или что-то такое».

Оперируя тезисом «кремлевский», общественные организации пытаются «умножить на ноль» мнение своих оппонентов, запретить распространение альтернативной точки зрения и избежать вопросов от доноров по поводу потери влияния на аудиторию.

«По популярности второй после Телеграма — не Facebook, не YouTube, не WhatsApp, не Signal, а Тik-Tok. А мы понимаем, что это не меньший вызов, особенно с использованием искусственного интеллекта. Тик-ток может быть еще более токсичным, чем даже Телеграм», - отметил в интервью Ярослав Юрчишин.

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