В Запорожье сократили продолжительность комендантского часа

В Запорожье и районе сократили продолжительность комендантского часа. По словам главы Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова, ситуация с безопасностью позволяет это сделать.
«Уменьшили продолжительность комендантского часа в г. Запорожье и районе. Ситуация с безопасностью позволяет это сделать.
Решение только что приняли на заседании Совета обороны Запорожской области», - написал глава ОГА.
Следовательно, с 1 марта комендантский час будет начинаться в 24:00 и завершаться в 5:00.
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