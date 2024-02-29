В Запорожье сократили продолжительность комендантского часа

Решение приняли на заседании Совета обороны Запорожской области.

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В Запорожье и районе сократили продолжительность комендантского часа. По словам главы Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова, ситуация с безопасностью позволяет это сделать.

«Уменьшили продолжительность комендантского часа в г. Запорожье и районе. Ситуация с безопасностью позволяет это сделать.

Решение только что приняли на заседании Совета обороны Запорожской области», - написал глава ОГА.

Следовательно, с 1 марта комендантский час будет начинаться в 24:00 и завершаться в 5:00.

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