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Судья из Луганской области не прибыл в новый суд и остался на оккупированной территории

13:53, 29 февраля 2024
Теперь судью Старобельского райсуда Луганской области могут уволить за пренебрежение обязанностями судьи.
Судья из Луганской области не прибыл в новый суд и остался на оккупированной территории
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Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 28 февраля открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Старобельского районного суда Луганской области Виталия Колядова.

Основанием для открытия дисциплинарного дела стала жалоба Департамента защиты национальной государственности СБУ.

В жалобе отмечено, что 6 марта 2022 года, в результате вторжения войск РФ на территорию Луганской области, территориальная подсудность Старобельского районного суда была изменена - дела Старобельского райсуда отныне должен был рассматривать Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области.

Согласно решению председателя Верховного Суда от 8 августа 2022 года Виталий Колядов был откомандирован в Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области.

Однако, ни в 2022, ни в 2023 годах Виталий Колядов в определенном ему суде так и не появился.

В настоящее время местонахождение судьи неизвестно, на связь судья также не выходил, судейское вознаграждение не получает.

По мнению СБУ, судья допустил пренебрежение обязанностями судьи и нарушил нормы судейской этики. Следовательно, речь идет о нарушении присяги судьи.

На должность судьи Перевальского районного суда Луганской области Виталий Колядов был назначен еще в 2003 году. В 2011 году он был переведен на должность судьи Алчевского городского суда Луганской области. В 2015 году, после того, как город Алчевск оказался в оккупации, Виталий Колядов был переведен на должность судьи Старобельского районного суда.

Отметим, что это уже не первый случай, когда судья из оказавшегося на оккупированной территории суда, по не совсем понятной причине не приехал на новое место работы и, вероятно, остался на оккупированной территории.

К примеру, недавно «Судебно-юридическая газета» сообщала о судье Марковского районного суда Луганской области Анастасии Черник, которая после прекращения работы суда также не появилась на новом месте работы.

Автор Вячеслав Хрипун

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