Суддя з Луганської області не з’явився в новий суд та залишився на окупованій території

Тепер суддю Старобільського райсуду Луганської області можуть звільнити за нехтування обов’язками судді.

Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 28 лютого відкрила дисциплінарну справу щодо судді Старобільського районного суду Луганської області Віталія Колядова.

Підставою для відкриття дисциплінарної справи стала скарга Департаменту захисту національної державності СБУ.

У скарзі зазначено, що 6 березня 2022 року, внаслідок вторгнення військ РФ на територію Луганської області, територіальна підсудність Старобільського районного суду була змінена – справи Старобільського райсуду відтепер мав розглядати Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Згідно з рішенням голови Верховного Суду від 8 серпня 2022 року Віталій Колядов був відряджений до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Однак, ані у 2022, ані у 2023 роках Віталій Колядов у визначеному для нього суді не з’явився.

Наразі місцеперебування судді невідоме, на зв'язок суддя також не виходив, суддівську винагороду не отримує.

На думку СБУ, суддя допустив нехтування обов’язками судді та порушив норми суддівської етики. Відтак, мова йде про порушення присяги судді.

На посаду судді Перевальського районного суду Луганської області Віталій Колядов був призначений ще у 2003 році. У 2011 році він був переведений на посаду судді Алчевського міського суду Луганської області. У 2015 році, після того як місто Алчевськ опинилося в окупації, Віталій Колядов був переведений на посаду судді Старобільського районного суду.

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли суддя з суду, який опинився на окупованій території, по не зовсім зрозумілій причині, не приїхав на нове місце роботи і, ймовірно, залишився на окупованій території.

Наприклад, нещодавно «Судово-юридична газета» повідомляла про суддю Марківського районного суду Луганської області Анастасію Чернік, яка після припинення роботи суду також не з’явилася на новому місці роботи.

Автор В’ячеслав Хрипун

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