Суддя з Луганщини не з’явилась у новий суд, її місце перебування невідоме

Вища рада правосуддя вважає, що суддя свідомо не з’явилася на новому місці роботи.

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Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 14 лютого відкрила дисциплінарну справу стосовно судді Марківського районного суду Луганської області Анастасії Чернік.

Підставою для відкриття дисциплінарної справи став лист Департаменту захисту національної державності СБУ.

Згідно з інформацією СБУ, після повномасштабного вторгнення військ РФ 24 лютого 2022 року Марківський районний суд припинив роботу.

Судді суду були відряджені в інші суди.

22 квітня 2022 року суддя Анастасія Чернік була відряджена для здійснення правосуддя до Царичанського районного суду Дніпропетровської області.

З’явитися в новому суді Анастасія Чернік була повинна до 9 травня 2022 року.

Втім, ані у 2022, ані у 2023 роках Анастасія Чернік в Царичанському районному суді не з’явилася.

Причини неприбуття судді в новий суд невідомі. Також відсутня інформація і щодо актуального місцеперебування Анастасії Чернік.

Відповідно до наданих Марківським районним судом Луганської області табелів обліку робочого часу, суддя Анастасія Чернік із 14 лютого 2022 року по 28 лютого 2022 року була тимчасово непрацездатна, а з 1 березня 2022 року по 5 травня 2022 року – перебувала у простої.

Відтак, Територіальне управління Державної судової адміністрації в Дніпропетровській області суддівську винагороду судді Анастасії Чернік не нараховувала та не виплачувала.

Суддя на зв’язок із ТУ ДСА та Царичанським районним судом жодного разу не виходила.

Вища рада правосуддя зазначила, що неприбуття Анастасії Чернік до Царичанського районного суду Дніпропетровської області та її відсутність на робочому місці протягом тривалого часу, можуть свідчити про грубе і систематичне нехтування нею обов’язків судді та морально-етичних принципів поведінки судді.

Зазначимо, що на свою посаду Анастасія Чернік була призначена ще у 1995 році.

Нагадаємо, що 7 лютого Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу щодо судді Херсонського окружного адміністративного суду Сергія Варняка, який у 2022 році залишився на окупованій території, пояснюючи це сімейними обставинами, але досі не з’явився в суді, до якого його він був відряджений.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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