Судья из Луганской области не явилась в новый суд, ее местонахождение неизвестно

Высший совет правосудия считает, что судья сознательно не явилась на новое место работы.

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 14 февраля открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Марковского районного суда Луганской области Анастасии Черник.

Основанием для открытия дисциплинарного дела стало письмо Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Согласно информации СБУ, после полномасштабного вторжения войск РФ 24 февраля 2022 года Марковский районный суд прекратил работу.

Судьи суда были отправлены в другие суды.

22 апреля 2022 года судья Анастасия Черник была откомандирована для осуществления правосудия в Царичанский районный суд Днепропетровской области.

Появиться в новом суде Анастасия Черник должна была до 9 мая 2022 года.

Впрочем, ни в 2022, ни в 2023 годах Анастасия Черник в Царичанском районном суде так и не появилась.

Причины неприбытия судьи в суд неизвестны. Также отсутствует информация об актуальном местопребывании Анастасии Черник.

Согласно с представленными Марковским районным судом Луганской области табелями учета рабочего времени, судья Анастасия Черник с 14 февраля 2022 по 28 февраля 2022 года была временно нетрудоспособна, а с 1 марта 2022 по 5 мая 2022 года - находилась в простое.

Таким образом, Территориальное управление Государственной судебной администрации в Днепропетровской области судейское вознаграждение судье Анастасии Черник не начисляло и не выплачивало.

Судья на связь с ТУ ГСА и Царичанским районным судом ни разу не выходила.

Высший совет правосудия отметил, что неприбытие Анастасии Черник в Царичанский районный суд Днепропетровской области и ее отсутствие на рабочем месте в течение длительного времени, могут свидетельствовать о грубом и систематическом пренебрежении ею обязанностями судьи и морально-нравственных принципов поведения судьи.

Отметим, что на свою должность Анастасия Черник была назначена еще в 1995 году.

Напомним, что 7 февраля Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Херсонского окружного административного суда Сергея Варняка, который в 2022 году остался на оккупированной территории, объясняя это семейными обстоятельствами, но до сих пор не явился в суд, в который он был откомандирован.

Автор: Вячеслав Хрипун

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