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У Запоріжжі скоротили тривалість комендантської години

14:00, 29 лютого 2024
Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Запорізької області.
У Запоріжжі скоротили тривалість комендантської години
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У Запоріжжі та районі скоротили тривалість комендантської години. За словами голови Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова, безпекова ситуація дозволяє це зробити.

«Зменшили тривалість комендантської години у м. Запоріжжі та районі. Безпекова ситуація дозволяє це зробити.

Рішення щойно ухвалили на засіданні Ради оборони Запорізької області», - написав очільник ОДА.

Відтак, з 1 березня комендантська година буде починатись о 24:00 і завершуватися о 5:00.

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Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
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