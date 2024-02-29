У Запоріжжі скоротили тривалість комендантської години

Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Запорізької області.

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У Запоріжжі та районі скоротили тривалість комендантської години. За словами голови Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова, безпекова ситуація дозволяє це зробити.

«Зменшили тривалість комендантської години у м. Запоріжжі та районі. Безпекова ситуація дозволяє це зробити.

Рішення щойно ухвалили на засіданні Ради оборони Запорізької області», - написав очільник ОДА.

Відтак, з 1 березня комендантська година буде починатись о 24:00 і завершуватися о 5:00.

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