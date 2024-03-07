НАПК начало 86 проверок деклараций по новому риск-ориентированному подходу

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полные проверки деклараций за 2021 и 2022 годы.

В течение февраля 2024 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проведение 86 полных проверок деклараций по новому риск-ориентированному подходу, сообщила пресс-служба НАПК.

Декларации за 2021 и 2022 годы, которые прошли логический и арифметический контроль (ЛАК) и получили самый высокий показатель рейтинга риска на момент отбора, были отобраны на полную проверку. Также были начаты полные проверки на основании сообщений о возможном недостоверном декларировании активов.

В феврале были начаты проверки деклараций следующих категорий лиц:

народных депутатов (2 декларации);

государственных служащих категорий "А" или "Б" (35 деклараций);

глав областных советов, районных государственных администраций (3 декларации);

судей (11 деклараций);

прокуроров (3 декларации);

следователей, дознавателей, полицейских (6 деклараций);

директоров государственных и коммунальных предприятий, их заместителей (7 деклараций);

депутатов местных советов (13 деклараций, включая 2 декларации областных советов);

дипломатических лиц (2 декларации).

Лица, которые проверяются, получили сообщение о начале проверки в своем личном кабинете в Реестре деклараций.

Сейчас НАПК находится на этапе проведения 206 полных проверок деклараций. Стоит подчеркнуть, что начало полной проверки не свидетельствует о совершении декларантом коррупционного или связанного с коррупцией преступления. Результаты проверки будут известны в течение двух-трех месяцев.

В случае выявления нарушений НАПК будет применять меры по привлечению лица к установленной законом ответственности. При наличии оснований материалы будут направлены в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для рассмотрения вопроса о конфискации необоснованных активов.

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