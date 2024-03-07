Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Документы на должность главы Государственной судебной администрации можно подать до 22 марта

В Высшем совете правосудия хотят видеть больше кандидатов на должность главы ГСА.

Если обличитель имел судимости и сотрудничали с органами расследования в других уголовных производствах, это еще не свидетельствует о наличии провокации – Верховный Суд

Наличие у лица судимостей, а также его сотрудничество с органами расследования в других уголовных производствах сами по себе не свидетельствуют о наличии провокации – Верховный Суд.

Верховный Суд объяснил, когда считается, что следователь своевременно обратился в суд с ходатайством о продлении срока досудебного расследования

Верховный Суд отменил решение судов, закрывших производство в связи с тем, что после уведомления о подозрении истек срок досудебного расследования.

Google меняет алгоритмы вывода сайтов в поиске – сайты с низкокачественным контентом будут показывать меньше

Google отмечает, что это уменьшит низкокачественное, неоригинальное содержание в результатах поиска на 40%.

Кандидатов на должности судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей осталось всего восемь

У Съезда судей могут возникнуть проблемы с избранием судей Конституционного Суда по своей квоте.

  1. В мире

Угрожают штрафы: украинцы в Германии должны поставить свои автомобили на учет

15:48, 7 марта 2024
31 марта истекает срок переходных положений, позволявших украинским беженцам ездить на украинских номерах в Германии более года.
Угрожают штрафы: украинцы в Германии должны поставить свои автомобили на учет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинские беженцы в Германии, у которых есть автомобили, должны поставить свои транспортные средства на учет и получить немецкие номера до 31 марта. За управление автомобилем без регистрации будут штрафовать. Об этом сообщает DW.

Это касается украинцев, которые находятся в стране больше года.

Так, 31 марта истекает срок переходных положений, позволявших украинским беженцам ездить на украинских номерах в Германии больше года.

«Это означает, что все украинские транспортные средства, более года находящиеся в Германии, с тех пор должны быть поставлены на учет в Германии», – отметили в министерстве транспорта земли Северный Рейн-Вестфалия.

Управление автомобилем без германской регистрации дольше года является административным правонарушением и предусматривает штраф в 70 евро и 1 штрафной балл. За 8 штрафных баллов в Германии забирают водительское удостоверение.

В то же время остаются нерешенными некоторые юридические вопросы. В частности, заявитель должен доказать свое право распоряжаться автомобилем, имеющим другого владельца. Многие водители не могут доказать такое право. Также неизвестно, что будет с украинскими автомобилями, которые не смогут пройти немецкий техосмотр и не соответствуют европейским предписаниям – им потребуется специальное разрешение на участие в дорожном движении.

Федеральное министерство транспорта обещает предоставить землям инструкции, как поступить в таких случаях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Шеметенко
    Людмила Шеметенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Власенко
    Сергій Власенко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бородавкіна
    Світлана Бородавкіна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду