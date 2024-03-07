Угрожают штрафы: украинцы в Германии должны поставить свои автомобили на учет

31 марта истекает срок переходных положений, позволявших украинским беженцам ездить на украинских номерах в Германии более года.

Украинские беженцы в Германии, у которых есть автомобили, должны поставить свои транспортные средства на учет и получить немецкие номера до 31 марта. За управление автомобилем без регистрации будут штрафовать. Об этом сообщает DW.

Это касается украинцев, которые находятся в стране больше года.

Так, 31 марта истекает срок переходных положений, позволявших украинским беженцам ездить на украинских номерах в Германии больше года.

«Это означает, что все украинские транспортные средства, более года находящиеся в Германии, с тех пор должны быть поставлены на учет в Германии», – отметили в министерстве транспорта земли Северный Рейн-Вестфалия.

Управление автомобилем без германской регистрации дольше года является административным правонарушением и предусматривает штраф в 70 евро и 1 штрафной балл. За 8 штрафных баллов в Германии забирают водительское удостоверение.

В то же время остаются нерешенными некоторые юридические вопросы. В частности, заявитель должен доказать свое право распоряжаться автомобилем, имеющим другого владельца. Многие водители не могут доказать такое право. Также неизвестно, что будет с украинскими автомобилями, которые не смогут пройти немецкий техосмотр и не соответствуют европейским предписаниям – им потребуется специальное разрешение на участие в дорожном движении.

Федеральное министерство транспорта обещает предоставить землям инструкции, как поступить в таких случаях.

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